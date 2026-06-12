L’intesa sarebbe stata raggiunta dopo ore di negoziati tra il mediatore del Qatar, Ali Al-Thawadi, e il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Durante i colloqui a Teheran, Al-Thawadi ha parlato telefonicamente più volte con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Tra i punti inclusi nel memorandum tra Stati Uniti e Iran ci sarebbe in primis la riapertura immediata dello Stretto di Hormuz senza pedaggi. Previste poi anche la concessione all'Iran di un allentamento delle sanzioni in caso di rispetto degli accordi e l’estensione del cessate il fuoco per 60 giorni, anche in Libano, periodo durante il quale si terrebbero i negoziati sul nucleare. L'allentamento delle sanzioni, come riporta Axios, aumenterebbe se l'Iran rispettasse l'accordo iniziale e dimostrasse "buona fede" nei successivi negoziati: "Non c'è una data precisa per l'allentamento delle sanzioni e sarà legato all'attuazione dell'accordo", ha sottolineato la fonte al media americano.

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