Missili Flamingo, come funzionano le nuove armi ucraine create per colpire la RussiaMondo
Introduzione
Da settimane l'Ucraina spinge i suoi raid sempre più lontano oltre il fronte, e non si affida più soltanto ai droni. A entrare in azione sono ormai anche i nuovi missili FP-5 Flamingo, come confermato dallo stesso presidente Volodymyr Zelensky: ordigni capaci di raggiungere bersagli fino a 3mila chilometri di distanza, volando a bassa quota, tra i 20 metri e i 10 chilometri d'altezza. Ecco cosa sappiamo dell'arma più recente nell'arsenale di Kiev.
Quello che devi sapere
Flamingo, i missili “di maggior successo” di Kiev
Dei missili Flamingo si è iniziato a sentire parlar lo scorso anno: era l’agosto del 2025 quando Zelensky annunciava con soddisfazione la buona riuscita dei test operativi. Già in quell’occasione li definiva “i nostri missili di maggior successo”. Nei mesi a seguire ha più volte fatto riferimento al loro utilizzo in varie operazioni di combattimento.
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L’evoluzione dell’FP-5
Il Flamingo FP-5 è molto simile all’FP-5 (di cui è di fatto una sorta di evoluzione), missile dotato di una testata da mille kg, peso al lancio di circa sei tonnellate, apertura alare fissa di sei metri, velocità massima di 900 km/h e un sistema di guida combinato che include la navigazione satellitare a prova di eventuali attacchi elettronici.
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Testata da 1.150 chili
Secondo alcuni osservatori, il Flamingo ha quindi parametri simili all’FP-5, ma potenziati: con il suo raggio di 3mila chilometri, può colpire obiettivi ben oltre la portata della maggior parte delle altre armi a lungo raggio dell'Ucraina. Sarebbe in grado di trasportare una testata di esplosivi da 1.150 chili, significativamente più pesante delle testate di molti missili da crociera standard. L'apertura alare è di 6 metri, la velocità a cui può arrivare va dai 700 ai 900 km/h.
Il lancio da una piattaforma mobile
Uno dei punti di forza del nuovo missile è che è stato progettato per essere lanciato da una piattaforma mobile, il che rende più difficile per la Russia individuarlo e distruggerlo. Il 10 giugno le forze ucraine sono così riuscite a colpire l’impianto militare a Cheboksary, struttura strategica che fornisce all'esercito di Mosca componenti per droni e missili. Cheboksary è la città principale della regione centrale russa della Ciuvascia e si trova all’incirca a 600 chilometri a est di Mosca. Il missile che lo ha colpito ha superato i mille chilometri di gittata, arrivando infatti dal territorio ucraino.
La startup dietro al Flamingo
Dietro la nascita del Flamingo c'è la startup ucraina Fire Point (giovani informatici e ingegneri) che collabora con il gruppo britannico-emiratino Milanion, lo stesso che produce gli FP-5. Inizialmente si diceva che si sarebbe prefissata l’obiettivo di produrre circa 50 Flamingo al mese, ma nuove stime parlano di circa 200 unità al mese. Lo scorso aprile, il co-fondatore di Fire Point Denys Shtilierman diceva a Politico di non voler rivelare quanti Flamingo fossero in grado di produrre su base mensile, ma assicurava di averne “abbastanza” in magazzino. Anche se la produzione delle componenti del missile avverrebbe in parte all’estero, si stima che il 90% dell’assemblaggio finale, a cura di Fire Point, si svolga all’interno dei confini ucraini.
Perché si chiama Flamingo
Il nome Flamingo (in italiano “Fenicottero”), secondo quanto riportato sia da Politico che dall’Economist, sarebbe stato scelto per mettere in evidenza il ruolo delle donne nelle posizioni dirigenziali di Fire Point. I prototipi di prova venivano verniciati di rosa per esplicitare il richiamo al nome.
Quanto costa un missile Flamingo
Sul fronte dei costi, il Flamingo è di fatto un missile low-cost: una singola unità è stimata tra il mezzo milione e il milione di euro. Per avere un termine di paragone, i missili americani Tomahawk, che hanno una gittata inferiore, superano agevolmente il milione e mezzo di euro a esemplare.
Le prossime mosse di Kiev: in arrivo l’FP-7.x
Fire Point sta intanto già lavorando a un nuovo missile terra-aria, progettato come la variante a buon mercato dei Patriot americani: si chiama FP-7.x e dovrebbe essere pronto entro il prossimo anno.
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