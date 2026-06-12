Uno dei punti di forza del nuovo missile è che è stato progettato per essere lanciato da una piattaforma mobile, il che rende più difficile per la Russia individuarlo e distruggerlo. Il 10 giugno le forze ucraine sono così riuscite a colpire l’impianto militare a Cheboksary, struttura strategica che fornisce all'esercito di Mosca componenti per droni e missili. Cheboksary è la città principale della regione centrale russa della Ciuvascia e si trova all’incirca a 600 chilometri a est di Mosca. Il missile che lo ha colpito ha superato i mille chilometri di gittata, arrivando infatti dal territorio ucraino.

Un'immagine dell'attacco all'impianto di Cheboksary - Ansa/X-Volodymyr Zelensky