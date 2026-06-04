In una lettera aperta pubblicata sui suoi canali social, il presidente ucraino ha scelto di rivolgersi direttamente al suo omologo russo, chiedendogli un incontro per porre fine al conflitto che va avanti dal febbraio 2022: "Gli Usa sono pienamente concentrati sulla questione dell’Iran e sarebbe sbagliato aspettare che la guerra torni al centro della loro attenzione. Propongo di mettere fine a questo conflitto attraverso l’impegno diretto tra noi e voi"

Un incontro per sancire la fine della guerra. È questa la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo omologo russo, Vladimir Putin, per far cessare il conflitto tra i due Paesi che va ormai avanti da più di 4 anni. "L'Ucraina propone di mettere fine a questa guerra. Onestamente, con dignità e con garanzie che la guerra non si riaccenda", ha scritto il presidente ucraino in una lettera aperta a Putin pubblicata sui suoi canali social. "Vediamo che gli Stati Uniti sono pienamente concentrati sulla questione dell'Iran e sarebbe sbagliato aspettare semplicemente che la guerra in Europa torni al centro della loro attenzione", ha sottolineato, dunque "l'Ucraina propone di mettere fine a questa guerra attraverso l'impegno diretto tra noi e voi. Propongo un incontro" ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA GUERRA IN UCRAINA ).

La questione dei territori

Nella lettera, Zelensky ha poi ribadito che la Russia non conquisterà il Donetsk e l'Ucraina manterrà la sua indipendenza. "Rinvii regolarmente, ogni pochi mesi, le scadenze per catturare le nostre regioni, in particolare la regione di Donetsk. E non le catturerai neanche quest'anno", ha scritto il presidente ucraino a Putin. "Non ti aspettavi una resistenza su vasta scala dell'Ucraina, e non avevi previsto che le cose sarebbero andate fino a questo punto. Eppure, qui siamo tutti, nel quinto anno di questa guerra su vasta scala", ha poi ricordato. Ora, "non avere paura di prendere la strada per uscire da questa guerra. Questa è la cosa principale che ti viene richiesta ora. L'Ucraina ha preservato la sua indipendenza. E lo preserverà. Nonostante tutte le previsioni contrarie".

Le trattative

"Esistono Paesi che tradizionalmente ospitano leader per risolvere questioni di guerra e di pace. La Svizzera, la Turchia, i Paesi del mondo arabo: molti sono in grado e disposti a ospitare un simile incontro", ha scritto Zelensky.