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Perché l’Ue è divisa sull'ipotesi di Merkel e Draghi mediatori con Putin

Luciana Grosso

Ispi
Mario Draghi e Angela Merkel - Ansa

Dopo mesi di stallo nei negoziati sulla guerra in Ucraina, l'Europa vuole tornare protegonista. Sul tavolo circolano i nomi dell'ex cancelliera tedesca e dell'ex presidente della Bce: due figure considerate autorevoli ma accompagnate da limiti politici differenti. La possibile apertura nasce anche dal progressivo disimpegno degli Stati Uniti. E riporta Bruxelles al centro della partita diplomatica

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