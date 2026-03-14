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Guerra droni, come gli ucraini abbattono gli Shahed iraniani

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Jacopo Arbarello

Jacopo Arbarello

L'Ucraina, dopo 4 anni di conflitto con la Russia, è all'avanguardia nella produzione e nella gestione dei droni capaci di distruggere gli Shahed, i droni a lungo raggio iraniani che colpiscono gli obiettivi americani in Medio Oriente. Sulla questione abbiamo sentito Marko Kushnir, Direttore della comunicazione di General Bullet, la più importante azienda ucraina produttrice di droni interceptor

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