Israele attacca Teheran e Beirut, droni su ambasciata Usa a Baghdad

L'ambasciata statunitense a Baghdad è stata colpita da un attacco con droni e razzi, almeno uno ha colpito la sede diplomatica provocando una esplosione. Dall'ambasciata si è levata una colonna di fumo nero. In precedenza un altro drone aveva colpito un hotel della capitale irachena dove alloggiava anche personale italiano, che non è stato coinvolto nell'esplosione. L'Idf lancia un'ampia ondata di attacchi contro obiettivi terroristici a Teheran e simultaneamente a Beirut contro infrastrutture di Hezbollah.

Trump minaccia un futuro 'molto negativo' per la Nato se gli alleati non aiuteranno a riaprire lo stretto di Hormuz, ma l'Europa si sfila. Ira del tycoon: "Diversi leader hanno offerto il loro aiuto, almeno 7 Paesi sono pronti, credo che Macron lo farà"

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