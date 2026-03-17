Guerra in Iran, 29 siti Unesco a rischio distruzione: ecco quali sono

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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra Iran, 29 siti Unesco a rischio: dal Palazzo Golestan alle moschee di Esfahan. FOTO

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©IPA/Fotogramma

I raid che nei giorni scorsi hanno danneggiato il palazzo Chehel Sotoun di Esfahan e altri monumenti iraniani Patrimonio dell'umanità hanno riacceso l'allarme sui beni culturali che rischiano di finire distrutti nell'escalation del conflitto in Medio Oriente. L'Unesco valuta misure di emergenza insieme ai rappresentanti degli Stati membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo. A rischio sono anche opere in Israele e in Libano

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