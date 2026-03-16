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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Missile dall'Iran, frammento cade vicino ufficio di Netanyahu a Gerusalemme

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Nell'ultimo attacco lanciato dall'Iran enormi schegge colpiscono abitazione e scuola ebraica, i soccorritori diffondono le foto

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Nell'ultimo attacco lanciato dall'Iran, una grossa scheggia di missile è caduta vicino all'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, le foto sono state diffuse dai soccorritori. I vigili del fuoco hanno anche pubblicato l'immagine di un enorme frammento di missile lanciato dall'Iran e caduto su un'abitazione a Gerusalemme. Colpita anche la sede di una grande scuola ebraica. I soccorritori riferiscono che nell'area della Città Santa un uomo di 42 anni è stato ferito da schegge incandescenti e ha riportato ustioni (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG).

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