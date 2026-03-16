Guerra Iran, truppe Israele in sud Libano. Missile su auto, un morto ad Abu Dhabi. LIVE
Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver iniziato "operazioni terrestri limitate e mirate" contro Hezbollah nel sud del Libano. L'Idf ha annunciato questa mattina di aver avviato una nuova ondata di attacchi "su vasta scala" contro Teheran. Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli attacchi israeliani contro i depositi di carburante costituiscono un "ecocidio" a causa dei rischi a lungo termine per la salute dei residenti. Un drone ha causato un incendio nelle vicinanze dello scalo di Dubai
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L'esercito israeliano ha annunciato questa mattina di aver iniziato "operazioni terrestri limitate e mirate" contro Hezbollah nel sud del Libano. L'Idf ha fatto anche sapere di aver avviato una nuova ondata di attacchi "su vasta scala" contro Teheran. Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli attacchi israeliani contro i depositi di carburante costituiscono un "ecocidio" a causa dei rischi a lungo termine per la salute dei residenti. Un drone ha causato un incendio nelle vicinanze dello scalo di Dubai. Gli Usa sono in trattative con l'Iran, mentre la guerra entra nella sua terza settimana, ma Teheran non è ancora pronta per un accordo di chiusura delle ostilità. "Sì, stiamo parlando con loro, ma non credo che siano pronti. Ci stanno però arrivando piuttosto vicino", ha detto il presidente Donald Trump ai giornalisti sull'Air Force One, senza tuttavia specificare la natura dei colloqui.
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Missile su auto, un morto ad Abu Dhabi
Una persona è morta ad Abu Dhabi in un attacco iraniano, A quanto riferito dall'autorità, la vittima viaggiava su un'auto colpita da un missile.
Trump alla Nato: "Ci aiuti ad aprire lo Stretto di Hormuz o conseguenze negative"
"Se non ci sarà alcuna risposta, o se la risposta sarà negativa, penso che sarà molto negativo per il futuro dell'Alleanza atlantica", ha detto il presidente statunitense in un'intervista al Financial Times. Poi ha aggiunto: "Stiamo parlando con Teheran per un accordo, ma non sono pronti". A rischio rinvio il vertice con Xi Jinping.
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Emirates annuncia ripresa parziale voli da Dubai
La compagnia aerea Emirates ha annunciato l'intenzione di riprendere a operare con un programma di voli limitato dall'aeroporto di Dubai, chiuso nella notte per un attacco con droni. "Purtroppo, alcuni voli previsti per oggi sono stati cancellati. I passeggeri interessati riceveranno una notifica di cancellazione e saranno informati sulle opzioni di riprotezione", si legge in una nota della società.
Israele, iniziate operazioni terrestri mirate nel sud del Libano
Le forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato di aver iniziato "operazioni terrestri limitate e mirate" contro Hezbollah nel sud del Libano.
Iran, come funziona il missile Sejjil: "danzante" e a lunga gittata
Il potente missile balistico è tra i più temuti dell'arsenale iraniano ed è stato sganciato il 15 marzo contro Israele. Grazie alla sua
capacità di manovra ad alta quota è soprannominato "missile danzante". Ed è particolarmente pericoloso perché sa eludere i sistemi di difesa missilistica nemici, anche il precisissimo Iron Dome israeliano.
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Israele: attacchi "su vasta scala" contro Teheran
L'esercito israeliano ha annunciato questa mattina di aver avviato una nuova ondata di attacchi "su vasta scala" contro Teheran. "Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dato inizio a un'ondata di attacchi su vasta scala contro le infrastrutture del regime terroristico iraniano a Teheran", ha scritto l'esercito israeliano su Telegram.
Axios: Trump al lavoro per coalizione che riapra Hormuz
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta lavorando per formare una coalizione di paesi per riaprire lo Stretto di Hormuz e spera di annunciarlo entro la fine di questa settimana. Lo ha riferito Axios citando quattro fonti.
Trump: "Stiamo parlando con Iran ma non è pronto per accordo"
Il presidente Usa Donald Trump ha detto gli Usa stanno "parlando" con l'Iran, ma quest'ultimo non è "pronto" per un accordo che ponga fine alla guerra.
Drone provoca incendio vicino aeroporto Dubai: voli sospesi
I voli sono stati sospesi all'aeroporto internazionale di Dubai dopo che un drone ha causato un incendio vnelle vicinanze dello scalo. Lo hanno dichiarato lunedi' le autorita' cittadine. "Le autorita' stanno intervenendo per domare un incendio causato da un incidente legato a un drone nelle vicinanze dell'aeroporto internazionale di Dubai", ha scritto l'Ufficio stampa di Dubai su X. "Sono in corso tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti", ha aggiunto.
Iran: attacchi depositi carburante di Israele sono "ecocidio"
Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato lunedì che gli attacchi israeliani contro i depositi di carburante di Teheran costituiscono un "ecocidio" a causa dei rischi a lungo termine per la salute dei residenti. "I bombardamenti israeliani contro i depositi di carburante a Teheran violano il diritto internazionale e costituiscono un ecocidio", ha scritto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi su X. "I residenti rischiano danni a lungo termine alla salute. La contaminazione del suolo e delle falde acquifere potrebbe avere ripercussioni per generazioni", ha aggiunto.