L'esercito israeliano ha annunciato questa mattina di aver iniziato "operazioni terrestri limitate e mirate" contro Hezbollah nel sud del Libano. L'Idf ha fatto anche sapere di aver avviato una nuova ondata di attacchi "su vasta scala" contro Teheran. Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli attacchi israeliani contro i depositi di carburante costituiscono un "ecocidio" a causa dei rischi a lungo termine per la salute dei residenti. Un drone ha causato un incendio nelle vicinanze dello scalo di Dubai. Gli Usa sono in trattative con l'Iran, mentre la guerra entra nella sua terza settimana, ma Teheran non è ancora pronta per un accordo di chiusura delle ostilità. "Sì, stiamo parlando con loro, ma non credo che siano pronti. Ci stanno però arrivando piuttosto vicino", ha detto il presidente Donald Trump ai giornalisti sull'Air Force One, senza tuttavia specificare la natura dei colloqui.

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