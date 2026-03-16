Introduzione

Lo scorso 28 febbraio, un missile Tomahawk statunitense ha colpito la scuola elementare femminile Shajarah Tayyebeh, nella città iraniana di Minab, nei pressi dello Stretto di Hormuz. Sono morte in tutto più di 170 persone. La maggior parte erano le bambine che erano a lezione dentro l’edificio. Gli Usa hanno subito negato di essere i responsabili, anche se i video e le informazioni disponibili hanno sempre puntato in quella direzione.

Adesso sono arrivati i risultati di un’indagine su quanto successo condotta da Amnesty International, che confermerebbero la dinamica già emersa: “Le autorità statunitensi non hanno preso le precauzioni possibili per evitare vittime civili, cosa che costituisce una grave violazione del diritto internazionale umanitario”, fa sapere l’organizzazione per i diritti umani. Si chiede quindi che “chi ha pianificato ed eseguito quell’attacco sia chiamato a risponderne in giudizio” e che si indaghi qualificando l’attacco come un crimine di guerra (GUERRA IN MEDIO ORIENTE, GLI AGGIORNAMENTI LIVE).