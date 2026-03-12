Sulla strage di bambine in Iran c’è l’ammissione degli Usa: e adesso?

Più di cento bambine in età scolare sono morte nell'attacco del 28 febbraio e il Pentagono ha ammesso la responsabilità diretta. Si cerca di fare chiarezza sulle cause e sui fattori che avrebbero portato all'errore. Quale impatto avrà questa tragedia sull’immagine e sulla credibilità degli Stati Uniti, impegnati in una guerra al di fuori della cornice delle Nazioni Unite e senza il sostegno di molti alleati occidentali?