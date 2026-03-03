Iran, Onu chiede indagine sull'attacco alla scuola femminile di Minab

L'Alto commissario per i Diritti umani Volker Türk, "profondamente scioccato" dall'impatto delle operazioni belliche sui civili, invoca un'inchiesta "tempestiva, imparziale e approfondita" sul raid che, secondo media e autorità locali, avrebbe ucciso 175 persone tra cui numerose bambine ascolta articolo

L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani Volker Türk ha invocato una tempestiva indagine sul raid che sabato 28 febbraio, nel primo giorno degli attacchi congiunti di Israele e Usa all’Iran, ha colpito una scuola elementare femminile a Minab, nel sud del Paese. A riferirlo, il 3 marzo a Ginevra, è stata la portavoce Ravina Shamdasani. Türk ha detto di essere “profondamente scioccato” dall'impatto che la guerra in Medio Oriente (IL LIVEBLOG) sta avendo sui civili e sulle infrastrutture civili.

"L'onere dell'indagine ricade sulle forze che hanno perpetrato l'attacco" "La paura, il panico, l'ansia vissuti da milioni di persone in Medio Oriente e altrove sono palpabili, ed erano del tutto evitabili", ha detto la portavoce dell'Alto commissariato nel corso di un briefing per la stampa. Nel bombardamento "più mortale e devastante, decine di ragazze sarebbero state uccise e ferite" quando la loro scuola elementare è stata colpita. "L'Alto Commissario chiede un'indagine tempestiva, imparziale e approfondita sulle circostanze dell'attacco. L'onere di indagare ricade sulle forze che hanno perpetrato l'attacco", ha aggiunto.

L'invito a evitare un'ulteriore escalation "L'Alto Commissario - ha proseguito la portavoce - invita tutte le parti in causa a esercitare la massima moderazione, a prevenire un'ulteriore escalation e ad adottare tutte le misure possibili per proteggere i civili, compresi i cittadini stranieri, e le infrastrutture critiche. Tornare al tavolo dei negoziati è l'unico modo per porre fine alle uccisioni, alla distruzione e alla disperazione".