Iran, Onu chiede indagine sull'attacco alla scuola femminile di Minab

L'Alto commissario per i Diritti umani Volker Türk, "profondamente scioccato" dall'impatto delle operazioni belliche sui civili, invoca un'inchiesta "tempestiva, imparziale e approfondita" sul raid che, secondo media e autorità locali, avrebbe ucciso 175 persone tra cui numerose bambine
L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani Volker Türk ha invocato una tempestiva indagine sul raid che sabato 28 febbraio, nel primo giorno degli attacchi congiunti di Israele e Usa all’Iran, ha colpito una scuola elementare femminile a Minab, nel sud del Paese. A riferirlo, il 3 marzo a Ginevra, è stata la portavoce Ravina Shamdasani. Türk ha detto di essere “profondamente scioccato” dall'impatto che la guerra in Medio Oriente (IL LIVEBLOG) sta avendo sui civili e sulle infrastrutture civili.
"L'onere dell'indagine ricade sulle forze che hanno perpetrato l'attacco"
"La paura, il panico, l'ansia vissuti da milioni di persone in Medio Oriente e altrove sono palpabili, ed erano del tutto evitabili", ha detto la portavoce dell'Alto commissariato nel corso di un briefing per la stampa. Nel bombardamento "più mortale e devastante, decine di ragazze sarebbero state uccise e ferite" quando la loro scuola elementare è stata colpita. "L'Alto Commissario chiede un'indagine tempestiva, imparziale e approfondita sulle circostanze dell'attacco. L'onere di indagare ricade sulle forze che hanno perpetrato l'attacco", ha aggiunto.
Potrebbe interessarti
Raid su Teheran e Beirut, oltre 700 i morti. Iran: "Ue non intervenga"
L'invito a evitare un'ulteriore escalation
“L'Alto Commissario - ha proseguito la portavoce - invita tutte le parti in causa a esercitare la massima moderazione, a prevenire un'ulteriore escalation e ad adottare tutte le misure possibili per proteggere i civili, compresi i cittadini stranieri, e le infrastrutture critiche. Tornare al tavolo dei negoziati è l'unico modo per porre fine alle uccisioni, alla distruzione e alla disperazione".
Potrebbe interessarti
Le vittime dell’attacco all'Iran, da Khamenei al ministro Difesa
Centinaia di persone al ricordo per le vittime
Intanto, secondo quanto riferito dai media iraniani, una folla di persone ha partecipato al ricordo per le vittime della denunciata strage di Minab che, secondo media e autorità locali, avrebbe fatto 165 vittime, molte delle quali bambine tra i 7 e i 12 anni. Video e foto che arrivano dalla cerimonia per l'ultimo saluto alle vittime, rilanciati anche dai media americani, mostrano una folla di persone riunite in preghiera vicino a piccole bare avvolte nella bandiera iraniana. Il New York Times afferma di aver verificato i video rilanciati dai media iraniani. In alcuni filmati c'è chi intona lo slogan "Morte a Israele", proclamando il suo sostegno alla Repubblica islamica.