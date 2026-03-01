Media Iran: raid israeliano colpisce scuola femminile, 108 morti

Media locali e autorità iraniane hanno riportato la notizia del bombardamento di una scuola elementare femminile, colpita dai raid del 28 febbraio in Iran. Il bilancio drammatico, più volte aggiornato nel corso della giornata, raggiungerebbe le 108 vittime. Le autorità iraniane hanno attribuito il raid nella zona di Minab, nella provincia di Hormozgan, nel sud del Paese, a Israele. La notizia è stata diffusa dall'agenzia ufficiale iraniana Irna. La scuola colpita, ha detto all'agenzia il governatore della provincia, Mohammad Radmehr, è l'istituto Shajareye Tayabeh.

"Il numero di studenti martiri alla scuola di Minab ha raggiunto quota 108 e le operazioni di soccorso e rimozione delle macerie sono ancora in corso", ha dichiarato un portavoce della Mezzaluna Rossa. L'Afp non è riuscita ad accedere al luogo per verificare il bilancio delle vittime o le circostanze dell'incidente, mentre l'esercito israeliano non ha rilasciato commenti immediati.