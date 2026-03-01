Media Iran: raid israeliano colpisce scuola femminile, 108 morti

L'istituto si trovava nella zona di Minab, nella provincia di Hormozgan, nel sud del Paese. Il ministro degli Esteri Araghchi di Teheran: "Questi crimini contro il popolo iraniano non resteranno senza risposta"
Media locali e autorità iraniane hanno riportato la notizia del bombardamento di una scuola elementare femminile, colpita dai raid del 28 febbraio in Iran. Il bilancio drammatico, più volte aggiornato nel corso della giornata, raggiungerebbe le 108 vittime. Le autorità iraniane hanno attribuito il raid nella zona di Minab, nella provincia di Hormozgan, nel sud del Paese, a Israele. La notizia è stata diffusa dall'agenzia ufficiale iraniana Irna. La scuola colpita, ha detto all'agenzia il governatore della provincia, Mohammad Radmehr, è l'istituto Shajareye Tayabeh.
"Il numero di studenti martiri alla scuola di Minab ha raggiunto quota 108 e le operazioni di soccorso e rimozione delle macerie sono ancora in corso", ha dichiarato un portavoce della Mezzaluna Rossa. L'Afp non è riuscita ad accedere al luogo per verificare il bilancio delle vittime o le circostanze dell'incidente, mentre l'esercito israeliano non ha rilasciato commenti immediati.
Le reazioni iraniane
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian lo ha definito un "atto barbaro" che costituisce un'altra pagina oscura nel conteggio degli innumerevoli crimini commessi dagli aggressori". Mentre il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha scritto su X: "Decine di bambini innocenti sono stati uccisi solo in questo sito. Questi crimini contro il popolo iraniano non resteranno senza risposta". Araghchi ha aggiunto che l’edificio "è stato bombardato in pieno giorno, mentre era gremito di giovani alunni”.
Le parole di Guterres
Anche il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, nel suo intervento al Consiglio di sicurezza, ha parlato di "venti città colpite" e di un "numero significativo di vittime civili" negli attacchi all'Iran, aggiungendo che "secondo alcuni media, un attacco aereo ha ucciso almeno 85 persone e ne ha ferite molte altre presso la Scuola femminile".