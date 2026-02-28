Casa Bianca pubblica le foto di Trump mentre segue l'attacco in Iran

All'interno di una stanza con le finestre drappeggiate da tende nere, il presidente Usa è seduto accanto al capo dello staff della Casa Bianca, Susie Wiles, al segretario di Stato Marco Rubio e al direttore della Cia John Ratcliffe

La Casa Bianca ha pubblicato una serie di foto di Donald Trump e del suo team per la sicurezza nazionale che monitorano gli attacchi all'Iran nel club privato del presidente a Mar-a-Lago. All'interno di una stanza con le finestre drappeggiate da tende nere, Trump è seduto accanto al capo dello staff della Casa Bianca, Susie Wiles, al segretario di Stato Marco Rubio e al direttore della Cia John Ratcliffe. Anche il vice capo dello staf, Dan Scavino, si trova nella stanza. Diversi telefoni sono al centro del tavolo e un pannello dietro il presidente americano mostra una mappa della regione con la scritta 'Operazione Epic Fury' nell'angolo in basso a destra. Colpisce l'assenza del capo del Pentagono, Pete Hegseth, mentre il capo degli Stati maggiori riuniti, il generale Dan Caine c'è (ATTACCO IN IRAN, LE NOTIZIE IN TEMPO REALE).