Belgio, incidente fra treno e scuolabus: quattro vittime

Nelle Fiandre, a Buggenhout, un minibus scolastico, su cui viaggiavano nove persone, è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Tra le vittime, due adolescenti oltre che l'autista del bus e l'accompagnatrice 27enne degli studenti. Von der Leyen: "Oggi l'Europa è in lutto con il Belgio"
Incidente mortale in Belgio, nelle Fiandre, a Buggenhout, dove uno scuolabus con a bordo nove persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello, intorno alle 8.15 di questa mattina. Le vittime, come ha indicato la procura federale del Belgio, sono il conducente del minibus, di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni, e due ragazzi di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano la Richtpunt Campus Buggenhout, un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico, come ha riferito in conferenza stampa il consigliere scolastico della provincia delle Fiandre orientali, Kurt Moens. "Per la nostra scuola è una vera tragedia", ha aggiunto.
Sindaco: “Siamo sotto shock, bilancio molto pesante”
"Siamo stati colpiti da un incidente gravissimo. Il bilancio è particolarmente pesante. Abbiamo voluto informare prima tutti i familiari e i parenti delle vittime e dei superstiti prima di questa conferenza stampa. Siamo sotto shock, profondamente colpiti da quanto accaduto oggi a Buggenhout", ha detto il sindaco della cittadina fiamminga, Geert Hermans. "Il mio pensiero va alle vittime e ai loro cari. Auguro tanta forza ai feriti", ha scritto il ministro dell'Interno, Bernard Quintin, su X.
Circostanze ancora da chiarire
Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. La polizia federale del Belgio ha fatto sapere che sul mezzo viaggiavano nove persone: sette ragazzi, l'autista e un'accompagnatrice. Il minibus operava come subappaltatore della società fiamminga di trasporto pubblico De Lijn.
Von der Leyen: "Oggi l'Europa è in lutto con il Belgio"
"Sono rimasta profondamente colpita nell'apprendere del tragico incidente tra un treno e uno scuolabus avvenuto oggi a Buggenhout. Le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle vittime e ai loro cari. Oggi l'Europa è in lutto con il Belgio", il messaggio su X della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha scritto: "Il dolore e la sofferenza sono immensi oggi. È insopportabile immaginare il dolore che la tragica collisione tra un treno e un autobus scolastico a Buggenhout ha portato, in quella che avrebbe dovuto essere una mattina qualunque. Oggi, l'Europa si stringe unita nel lutto con le famiglie delle vittime e con tutti coloro che sono stati feriti e colpiti da questa terribile giornata. L'Europa piange con voi".
Vigili del Fuoco
Incidente tra camion e scuolabus nel Comasco, un morto e feriti. FOTO
Al momento, il bilancio è di un morto e 3 feriti, tra cui due bambini che sono stati portati in codice giallo rispettivamente all'ospedale Sant'Anna di Como e, in elicottero, al San Gerardo di Monza. La vittima dell’incidente sarebbe una maestra. L'autista è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese. Lo scontro è avvenuto lungo la Pedemontana, nei pressi della galleria di Lomazzo