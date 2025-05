Incidente tra camion e scuolabus nel Comasco, un morto e feriti. FOTO

Al momento, il bilancio è di un morto e diversi feriti, tra cui due bambini che sono stati portati in codice giallo rispettivamente all'ospedale Sant'Anna di Como e, in elicottero, al San Gerardo di Monza. La vittima dell’incidente sarebbe una maestra di 54 anni. L'autista è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese. Ferito anche il conducende del camion. Lo scontro è avvenuto lungo la Pedemontana, nei pressi della galleria di Lomazzo