Nuovo codice strada: -8,6% incidenti e -34% vittime nel primo mese

I primi numeri diffusi dal Ministero, per i quali Matteo Salvini esprime "grande soddisfazione". Applicate 1.146 sanzioni per guida in stato di ebbrezza e 38 sanzioni per guida sotto effetto di stupefacenti

Meno 8,6% di incidenti stradali e -34% di vittime nel periodo tra il 14 dicembre 2024 e il 13 gennaio 2025, sulle grandi arterie stradali. Così una nota del Mit su dati forniti dal Viminale e per i quali Matteo Salvini esprime "grande soddisfazione". I dati raccolti dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri - fa sapere il Mit - evidenziano a un mese dall’entrata in vigore delle modifiche al Codice della Strada un calo della incidentalità e della mortalità.

Cosa dicono i dati

I dati rilevati, confrontati con lo stesso periodo dell’anno precedente mostrano una riduzione dell’8,6% di incidenti complessivi, con 5.371 casi rispetto ai 5.879 e in particolare: 78 incidenti mortali, in calo del 31% rispetto ai 113; 84 vittime, con una riduzione del 33,9% rispetto alle 127; 1.995 incidenti con lesioni, diminuiti dell’11,5% rispetto ai 2.255; 2.957 persone ferite, con una riduzione del 12,7% rispetto alle 3.388. Sono state 295.018 le pattuglie operative che in dettaglio hanno rilevato 107.290 violazioni, con particolare riferimento a: 14.069 infrazioni per eccesso di velocità (art. 142 CdS); 6.429 violazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (art. 172 CdS); 2.499 infrazioni per uso del cellulare alla guida (art. 173 CdS).