Viterbo, lascia la macchina sui binari e causa incidente ferroviario

Si ribaltano con l’auto e la abbandonano sui binari provocando un incidente ferroviario. È successo nella notte sulla tratta tra Vetralla e San Martino al Cimino, a pochi chilometri da Viterbo. Una coppia, il proprietario della macchina e la fidanzata che viaggiava con lui, stando alle prime ricostruzioni avrebbero avuto un incidente: l’uomo per cause da accertare ha perso il controllo del veicolo, ribaltandosi proprio sul passaggio a livello. Invece che dare l’allarme e chiedere aiuto, però, i due sono andati via abbandonando il veicolo accappottato sui binari. Poco dopo, un treno che sopraggiungeva, non avendo ricevuto nessuna segnalazione, ha visto il veicolo troppo tardi e non è riuscito a frenare in tempo. Nell’impatto, la macchina si è incastrata con il muso della motrice provocando grossi danni e paralizzando il traffico ferroviario per ore. Fortunatamente non ci sono state vittime.