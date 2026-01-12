Offerte Sky
Sciopero scuola 12 e 13 gennaio, si fermano docenti e personale Ata

I sindacati del comparto scuola e istruzione chiedono un aumento degli stipendi, il riconoscimento dei buoni pasto, l’estensione del lavoro usurante ai lavoratori delle scuole di ogni ordine e grado e controlli sui Dirigenti che non applicano correttamente il CCNL

Due giorni di sciopero nazionale del personale della scuola indetto dai sindacati. Inizialmente era  programmato per il 9 e 10 gennaio, poi è stato posticipato a oggi e domani. A convocare la prima mobilitazione del settore del 2026 sono i sindacati Flp, Confsai, Conalpe e Csle. Numerosi gli studenti che potrebbero saltare due giorni di lezione.

Si può aderire allo sciopero in un solo o in entrambi i giorni

Coinvolto nello sciopero della scuola anche  il personale ausiliare, tecnico e amministrativo (ATA), il personale educativo e scolastico, il personale docente e il non dirigente. Gli istituti non possono assicurare l’apertura degli edifici né il regolare svolgimento delle lezioni.È compito delle singole scuole, tramite circolari, informare famiglie e studenti sull’eventuale partecipazione allo sciopero.

Trenord, sciopero del 12 gennaio: gli orari e le fasce dei garanzia

I motivi dello sciopero

I sindacati del comparto scuola e istruzione chiedono  un aumento degli stipendi, “con la reale applicazione di esso come standard Europeo” e il riconoscimento dei buoni pasto. Tra le richieste anche “l’estensione del lavoro usurante ai lavoratori delle scuole di ogni ordine e grado” e “controlli sui Dirigenti che non applicano correttamente il CCNL”. Si chiede anche l’introduzione di uno psicologo esterno dedicato al personale e “la riduzione dell’attuale età pensionabile”.

