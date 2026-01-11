Subito dopo lo sciopero generale che tra il 9 e il 10 gennaio toccherà aerei, treni e scuola, è tempo di una nuova astensione dal lavoro, questa volta in Lombardia: incrociano le braccia i lavoratori di Trenord. La protesta va dalle 03:00 di domani, lunedì 12 gennaio, alle 02:00 di martedì 13 gennaio, e riguarda le linee urbane e suburbane (le corse possono anche sconfinare nei territori vicini alla Lombardia) e i collegamenti con l'aeroporto di Malpensa.

Trenord, perché si sciopera il 12 gennaio

A proclamare lo sciopero è il sindacato Osr Orsa Ferrovie Lombardia, che lamenta “l’indisponibilità della Società Trenord nel trovare soluzione alle criticità irrisolte in tutti i settori aziendali, sia rispetto alla normativa di lavoro che ai riconoscimenti economici”. Si mette in luce la chiusura negativa della procedura di raffreddamento dello scorso 31 ottobre, la stessa che aveva già portato allo sciopero dello scorso 16 novembre.

Gli orari e le fasce di garanzia

Come sempre, anche durante questo sciopero verranno assicurati alcuni servizi minimi di trasporto, individuati da accordi sindacali e ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (L. 146/90, modificata dalla L. 83/2000). Due le fasce di garanzia per le astensioni dal lavoro nei giorni feriali (e quindi anche il 12 gennaio): una mattutina, dalle 6 alle 9, e una serale, dalle 18 alle 21. A questo link la lista dei treni comunque garantiti, tenendo conto che sono sempre operativi i treni a lunga percorrenza Eurocity di Trenord EC83 (Brennero 12:14 - Ancona: 19:10) ed EC82 (Ancona 11:30 - Brennero 17:52).

Si può chiedere il rimborso del biglietto?

È possibile chiedere il rimborso del proprio viaggio, entro 30 giorni a partire dalla data di inizio dell’agitazione sindacale.