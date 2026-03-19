Il messaggio diffuso sui social dal ministro a sostegno del padre dei tre bambini, allontanati mesi fa dai genitori e trasferiti in una casa famiglia
"Auguri a tutti i Papà. Ai papà che amano, ai papà che ci sono, ai papà che non ci sono più e ci proteggono da lassù, ai papà che non mollano mai. E un pensiero particolare a chi, da mesi, lotta per poter stare con i propri bambini e a tutti i papà separati che soffrono ma, per amore dei loro figli, non si arrendono". Questo il messaggio diffuso sui social dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in occasione della Festa del Papà.
Il riferimento al caso della famiglia del bosco
Nel suo post X, Salvini rivolge un pensiero diretto a Nathan Trevallion, il padre della cosiddetta famiglia del bosco, che il leader della Lega ha più volte difeso pubblicamente. Salvini ha infatti criticato la decisione dei giudici di allontanare i tre minori dai genitori, trasferendoli prima in una casa famiglia insieme alla madre e poi separandoli anche da lei. Nel post, il ministro ha scelto due fotografie: un primo piano di Nathan Trevallion e, accanto, un'immagine più piccola che ritrae il papà insieme alla mamma Catherine e ai loro tre bambini.