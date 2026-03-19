"Auguri a tutti i Papà . Ai papà che amano, ai papà che ci sono, ai papà che non ci sono più e ci proteggono da lassù, ai papà che non mollano mai. E un pensiero particolare a chi, da mesi, lotta per poter stare con i propri bambini e a tutti i papà separati che soffrono ma, per amore dei loro figli, non si arrendono". Questo il messaggio diffuso sui social dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in occasione della Festa del Papà.