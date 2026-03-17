Famiglia nel bosco, ispettori a L'Aquila. Difesa presenta ricorso

Gli inviati del ministro della Giustizia Carlo Nordio sono arrivati al Tribunale dei Minori del capoluogo abruzzese. Gli accertamenti potrebbero durare anche due o tre giorni. I legali Marco Femminila e Danila Solinas chiedono il ricongiungimento dei bambini coi genitori ascolta articolo

La mattina del 17 marzo, alle 9:30, gli ispettori incaricati dal ministro della Giustizia Carlo Nordio sono arrivati al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila per esaminare gli atti e analizzare la vicenda relativa alla cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli (Chieti). Il loro arrivo ha portato al rinvio della udienze in programma per oggi. All'esterno della struttura si è tenuta un’iniziativa del sindacato di polizia penitenziaria in favore dei magistrati. "Stiamo facendo tutti gli accertamenti necessari secondo la delega del ministro nella massima collaborazione e serenità. In questo momento l'attività nostra è riservata, quindi questo è quello che possiamo dire", ha commentato la capo-delegazione degli ispettori del ministero della Giustizia, Monica Sarti all'uscita dal tribunale. Secondo quanto si apprende l'ispezione - che consiste nell'acquisizione di documentazione e nell'eventuale ascolto dei magistrati coinvolti - potrebbe durare anche due o tre giorni.

Il ricorso degli avvocati Intanto il 16 marzo gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno depositato alla Corte d’Appello di L’Aquila il ricorso presentato contro il provvedimento del Tribunale per i Minorenni del capoluogo abruzzese che ha disposto l’allontanamento dei bambini dalla casa famiglia di Vasto (Chieti), dove si trovano dal 20 novembre scorso, quando furono sottratti ai genitori ai quali è stata revocata la responsabilità genitoriale. Al ricorso è stata allegata anche la relazione degli psicologi della Asl Lanciano-Vasto-Chieti che, dopo aver analizzato la vicenda, sostengono la necessità di riunificare il nucleo familiare nell’interesse dei minori. La stessa valutazione espressa dagli esperti incaricati dalla famiglia Trevallion: “L’allontanamento dal contesto familiare è stato fortemente traumatico”, dichiara all’Adnkronos il perito della famiglia e psichiatra Tonino Cantelmi. “Nel ricorso viene evidenziato che tutte le criticità segnalate nel tempo dai giudici sono state affrontate, risolte e superate e che, pertanto, non sussistono più motivi per mantenere separati i bambini dai loro genitori”. Potrebbe interessarti Famiglia nel bosco, mercoledì 25 l'incontro con La Russa