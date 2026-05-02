All'alba gli agenti - allertati dal 112 - si sono trovati di fronte la donna, in lacrime e con il naso grondante di sangue, in compagnia di due testimoni. L’uomo, un 33enne cubano, è stato immediatamente arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli

È finita con lei in ospedale e lui a Regina Coeli la breve vacanza a Roma di una coppia di sudamericani che vive in Italia da anni. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato al termine di una lite violenta, culminata con la frattura del naso della compagna, ed è ora gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime aggravate. Tutto è iniziato da una chiamata all’112 all’alba, che riferiva di una donna picchiata selvaggiamente dal compagno. Sul luogo della segnalazione, all’altezza di Torre Spaccata, sono così intervenuti gli agenti del VI Distretto Casilino, che si sono trovati di fronte la donna, in lacrime e con il naso grondante di sangue, in compagnia di due testimoni. Poco distante, mentre cercava di allontanarsi indossando una maglietta sporca di sangue, era presente il compagno che la aveva aggredita.

La ricostruzione

Una volta prestate le prime cure e bloccato l’aggressore, gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto. La coppia, che stava vivendo una fase di crisi dovuta alla volontà della donna di porre fine alla relazione, si era recata a Roma per trascorrere il week-end. La notte dell’intervento, dopo una serata trascorsa in discoteca, i due stavano rincasando in auto insieme ad alcuni conoscenti quando una lite insorta tra la coppia avrebbe iniziato a degenerare determinando l’invito del conducente ad allontanarsi.

Una volta in strada, l’aggressione verbale ha subito una netta escalation quando l’uomo avrebbe colpito la compagna al volto nonostante il tentativo degli amici di fermarlo. La vittima avrebbe riportato una prognosi superiore a 40 giorni per la frattura delle ossa nasali e l’urgente intervento chirurgico resosi necessario al momento del ricovero d’urgenza. L’uomo, un 33enne cubano, è stato immediatamente arrestato ed accompagnato al carcere di Regina Coeli. La Procura ha poi chiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto.