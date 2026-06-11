La campagna "PMA per tutte", promossa dall'Associazione Luca Coscioni, punta a raccogliere 50mila firme in sei mesi per modificare la legge sulla Procreazione medicalmente assistita ascolta articolo

È stata ufficialmente lanciata la raccolta di firme a favore della proposta di legge di iniziativa popolare "PMA per tutte", promossa dall’Associazione Luca Coscioni. La proposta di legge modifica l’articolo 5 della legge 40/2004 sulla PMA, la Procreazione medicalmente assistita, consentendo l’accesso anche alle donne single e alle coppie di donne. Che oggi, in Italia, sono escluse: la normativa limita infatti l’accesso alla PMA alle sole coppie eterosessuali maggiorenni, coniugate o conviventi. L'obiettivo della campagna è quello di arrivare a raccogliere 50mila firme entro 6 mesi per il deposito in Parlamento.

Alia Guagni volto della campagna Il video della campagna "PMA per tutte"per la raccolta di firme è quello di Alia Guagni, ex calciatrice della Nazionale italiana e mamma single grazie a un percorso di PMA realizzato in Spagna. Nel video Alia racconta la sua storia, invitando non solo a firmare la proposta di legge ma anche a "scendere in campo": "Per tanti anni il calcio è stato la mia vita, il mio lavoro e la mia passione. Ma la conquista più grande è stata un'altra: è stata avere mia figlia. Ma sono dovuto andare in Spagna per farlo per poterla avere con la procreazione medicalmente assistita. In Italia non avrei potuto".

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"Molte italiane all'estero per la fecondazione" "Oggi in Italia - spiegano Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, e Francesca Re, coordinatrice della campagna - il desiderio di avere un figlio continua a essere condizionato dallo stato civile o dall’orientamento affettivo delle persone. È una discriminazione che costringe ogni anno molte donne a recarsi all’estero per accedere alla PMA, e in altri casi a rinunciare o a ricorrere al mercato nero".