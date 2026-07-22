Incendi in Sicilia, decine di roghi da Catania ad Agrigento

Oggi un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto Santo Stefano Quisquina, nell’Agrigentino, dove oltre 100 persone sono già state evacuate. Palermo si è risvegliata in una cappa di fumo dopo una notte di incendi e blackout. Ieri la situazione più critica si è registrata nel Catanese

Non si ferma l’emergenza incendi in Sicilia. Oggi un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, dove oltre 100 persone sono state già evacuate in via precauzionale. A Palermo e provincia è stata una notte di incendi e blackout, con decine di roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco, la protezione civile, e il corpo forestale. Situazione critica anche nel Catanese.

Per l’incendio a Santo Stefano Quisquina, a preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Sul posto i pompieri, anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.

Notte di incendi e black-out a Palermo e nella provincia

Nel Palermitano, nelle ultime ore, lo scirocco ha alimentato le fiamme rendendo ancora più difficile il lavoro delle squadre antincendio. Il caldo non allenta la morsa e, complice il vento, i roghi si sono propagati in diverse zone, con Palermo che si è risvegliata in una cappa di fumo. Ci sono stati incendi a Borgo Nuovo, nei pressi della delegazione comunale, e Monte Pellegrino, ma la situazione più critica è nell'hinterland. A Montagna Longa il fuoco non ha dato tregua tutta la notte. Tutt'ora in fiamme anche il bosco di Casaboli, a Monreale, e i residenti nel circondario temono che le fiamme possano avvicinarsi alle abitazioni. Temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 186 di Monreale: l'Anas, intervenuta per il ripristino della normale viabilità, indica come percorso alternativo la statale 624 Palermo-Sciacca. Incendi anche lungo l'autostrada Palermo-Catania. Diversi blackout si sono verificati in una grande area del centro a Palermo, nella zona di piazza Don Bosco, zona Noce, Cruillas, ma anche in centro da piazza Castelnuovo, via Veneto, via Sciuti, via Libertà.

Gli incendi nel Catanese

Ieri la situazione più critica si è registrata in provincia di Catania, dove ci sono stati 11 interventi con le fiamme che hanno interessato diverse località, tra cui il quartiere Librino, le zone di Belpasso, Zafferana Etnea e il bosco Vaito a Licodia Eubea, oltre ai territori di Adrano, Caltagirone e Mascali.