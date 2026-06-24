In questi giorni di anticiclone africano, in cui l’Italia è in allerta per le temperature fino a sei gradi sopra la media stagionale, diverse città sono state colpite da lunghi e ripetuti blackout dovuti all’aumento dei consumi energetici. Tra le conseguenze delle temperature da record registrate in Italia, infatti, c’è anche il maggior utilizzo di condizionatori e altri strumenti di refrigerazione necessari per far fronte al caldo che, altrimenti, renderebbe impossibile vivere e lavorare sia nelle abitazioni che negli uffici o nei luoghi commerciali. Questo ha causato un sovraccarico che ha avuto come conseguenza diretta, appunto, i blackout.

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