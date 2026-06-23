Caldo record in Europa, da Londra a Parigi le foto delle città roventi

Ondata di caldo record in Europa, da Londra a Parigi le immagini delle città roventi. FOTO
Il caldo anomalo di questi giorni ha investito non solo l’Italia ma anche gli altri Paesi d’Europa. Valori da record specialmente in Francia, Spagna, Regno Unito e Germania dove le temperature hanno sfiorato se non superato i 40 gradi. Le condizioni eccezionali di afa stanno recando disagi ai cittadini ma anche rendendo più faticose le vacanze dei turisti che avevano scelto le capitali europee come mete di viaggio
- In Gran Bretagna la situazione è critica. A fronte di un innalzamento delle temperature sopra i 40 gradi, Londra ha diramato il livello di allerta al massimo, da arancione a rosso. Si tratta di picchi assoluti mai registrati sull'isola in qualunque stagione dell'anno in oltre un secolo di rilevazioni meteorologiche scientificamente validate. La massima più calda mai certificata in assoluto nel Paese è stata finora quella di 40,3 gradi toccata il 19 luglio 2022 a Coningsby, nel Lincolnshire (Inghilterra centrale).
- Molte scuole, come riporta la Bbc, sono state chiuse parzialmente (e in qualche caso totalmente). Sono oltre 300 gli istituti che, su decisione autonoma dei presidi, hanno scelto di sospendere le lezioni. Le misure riguardano in massima parte scuole dell'Inghilterra del sud, dove il Met Office ha innalzato l'allerta a livello di allarme rosso da domani mattina fino a tutta la giornata di giovedì.
- In seguito ai forti disagi legati all’ondata di calore, il Paese ha anche messo in atto alcune misure precauzionali. L'Old Wye Bridge di Chepstow, vecchio ponte stradale e pedonale che collega Inghilterra e Galles, è stato chiuso per motivi di sicurezza. Come riporta la Bbc, il ponte era stato chiuso per lavori e riaperto solo la settimana scorsa ma gli specialisti hanno individuato nuove crepe in alcuni travi portanti, che il caldo e l'umidità potrebbero aggravare.
- Salgono a 58 i dipartimenti francesi (equivalente delle province) che saranno in stato di allerta rossa per caldo a partire da domani, mercoledì 24 giugno, a mezzogiorno. Oggi, i dipartimenti posti in allerta rossa, sono stati 54: Parigi, inclusa, con temperature oltre i 35 gradi. L'allerta rossa viene estesa per domani ai dipartimenti di Aisne, Somme, Nord et Pas-de-Calais. Secondo Météo France, secondo cui quella tra ieri e oggi è stata la notte più calda mai registrata in Francia dal 1947, con una temperatura media di 21,6°.
- In Francia almeno 40 persone sono morte per annegamento dal 18 giugno: è quanto riferito dal premier francese Sébastien Lecornu. In tanti infatti hanno cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione come laghi, fiumi e canali non sorvegliati.
- Il Museo del Louvre ha deciso di anticipare l'orario di chiusura alle ore 16 da domani mercoledì e fino a sabato. Il grande edificio nel cuore di Parigi che dove ha sede il museo più visitato al mondo ''resta fragile e non è abbastanza adatto al cambiamento climatico", prosegue la direzione del Louvre, sottolineando che è a ''fine giornata che l'accumularsi del caldo si fa sentire più fortemente, accentuato dalla densità e dalla frequentazione''.
- Anche la città di Tolosa, nella Francia meridionale, ha toccato picchi oltre i 40 gradi. I turisti, che solitamente affollano la città, cercano rifiugio nei locali chiusi nelle ore più calde della giornata lasciando le strade semi deserte.
- La Spagna affronta oggi il terzo giorno consecutivo di allerta per l'ondata di caldo anomala che interessa quasi tutto il Paese e che, secondo l'Agenzia Statale di Meteorologia (Aemet), raggiungerà il picco nelle prossime ore.
- L'avviso speciale emesso domenica resta in vigore anche per la notte, con temperature tropicali minime difficilmente inferiori ai 25 gradi e massime nelle ore diurne superiori ai 45 gradi.
- In particolare l'Aemet ha attivato l'allerta rossa, di rischio massimo, nella regione meridionale dell'Andalusia, con punte superiori ai 45 gradi ad Andujar, nella provincia di Jaen. Allerta rossa anche nelle regioni settentrionali della Cantabria e dei Paesi Baschi, mentre altre dieci regioni spagnole sono in allerta arancio - di rischio elevato - e le rimanenti in allerta gialla, eccetto le isole Canarie, unico territorio a non soffrire il caldo soffocante.
- Superati i 42 gradi anche nel nord-est della penisola e nella Valle dell'Ebro.
- Temperature sopra i 40 grandi anche in alcune città della Germania. In foto, un'insegna a Colonia, nella Renania settentrionale, invita i cittadini alla prudenza. L'Associazione tedesca di salvataggio (Dlrg) ha esortato a non sottovalutare i bagni nei fiumi e laghi: luoghi presi di mira per il refrigerio ma che possono risultare pericolosi se non controllati.