Caldo record in Europa, da Londra a Parigi le foto delle città roventi

Il caldo anomalo di questi giorni ha investito non solo l’Italia ma anche gli altri Paesi d’Europa. Valori da record specialmente in Francia, Spagna, Regno Unito e Germania dove le temperature hanno sfiorato se non superato i 40 gradi. Le condizioni eccezionali di afa stanno recando disagi ai cittadini ma anche rendendo più faticose le vacanze dei turisti che avevano scelto le capitali europee come mete di viaggio