Caldo record in Europa, da Londra a Parigi le foto delle città roventi

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Ondata di caldo record in Europa, da Londra a Parigi le immagini delle città roventi. FOTO

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Ansa/Getty

Il caldo anomalo di questi giorni ha investito non solo l’Italia ma anche gli altri Paesi d’Europa. Valori da record specialmente in Francia, Spagna, Regno Unito e Germania dove le temperature hanno sfiorato se non superato i 40 gradi. Le condizioni eccezionali di afa stanno recando disagi ai cittadini ma anche rendendo più faticose le vacanze dei turisti che avevano scelto le capitali europee come mete di viaggio

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