Condizionatori, quanto costano e quanto tempo serve per installarli?

Introduzione
L’Italia, così come buona parte dell’Europa, è stretta nella morsa del caldo. Oggi (23 giugno) sono 12 le città da bollino rosso, mentre domani saranno 15 e mercoledì 16. Una situazione, questa, che non sembra destinata a cambiare presto: il caldo intenso durerà almeno fino a fine mese, con punte di 39 gradi in gran parte dell’Italia. In questo scenario diventano fondamentali i condizionatori: ma quanto costa installarli? E quanto tempo ci vuole perché entrino effettivamente in funzione? Ecco tutti i dettagli.
Quello che devi sapere
I condizionatori in Italia
Partiamo dai numeri: circa il 60% delle case italiane dispone di sistemi di condizionamento dell’aria, un dato che, a causa dei cambiamenti climatici, ha registrato un aumento negli ultimi anni. Il numero di famiglie che ha almeno un condizionatore è raddoppiato rispetto al 2013, come certificano i dati della Società Italiana di medicina ambientale (Sima).
Per approfondire:
Blackout per il caldo estremo, quali sono le cause e perché è difficile evitarli
Il costo dei condizionatori
Se si guarda ai costi di installazione di un condizionatore questi oscillano molto, perché non esiste un prezzario nazionale di riferimento e perché ci sono anche numerose variabili che possono influenzare il costo finale del lavoro. I fattori che influiscono sulla cifra finale, comunque, sono principalmente questi:
- Posizione geografica: al centro-sud i costi di installazione sono tendenzialmente inferiori rispetto al nord.
- Modello di climatizzatore: qui a incidere sono il numeri di unità interne da installare (monosplit o multisplit).
- Predisposizione strutturale: la presenza o meno di collegamenti elettrici e idraulici incide sull’entità del lavoro.
- Distanza tra unità esterna e interna.
Secondo alcune stime fornite da operatori del settore, orientativamente, il prezzo di un condizionatore può variare tra i 250€ e i 3.000€ circa.
Il costo dell'intervento tecnico
Mentre il costo dell’intervento tecnico è stabilito in base alle ore di lavoro: mediamente per un’installazione standard sono necessarie dalle due alle quattro ore, secondo quanto stima Engie, per un compenso medio di 150€ - 350€. Inoltre, la distanza tra unità esterna e interna incide sul prezzo: oltre i 5 metri sono addebitati circa 30-50€ al metro di linea extra.
I tempi dell'installazione
L’installazione di un condizionatore prevede una seire di fasi, con i tempi che variano in base a vari fattori tecnici, normativi e logistici.
- La prima fase dell’installazione consiste nella valutazione preliminare del luogo e nella progettazione dell’impianto. Questa fase di sopralluogo è essenziale per definire il tipo di condizionatore più adatto, nonché la miglior configurazione di tubazioni, cavi e predisposizioni elettriche. Normalmente, questa fase può richiedere da poche ore a una giornata intera.
- La seconda fase è quella dell’installazione vera e propria, che comprende il montaggio delle unità interne ed esterne, la posa delle tubazioni del gas refrigerante, il cablaggio elettrico e il collaudo dell’impianto. Per un impianto di climatizzazione standard split, i tempi medi di lavoro vanno dalle 4 alle 8 ore. Mentre per i multisplit le tempistiche possono estendersi da uno a più giorni.
L'impatto in bolletta
C'è poi da tenere presente l’impatto in bolletta del condizionatore. Questo dipende da variabili come il modello di apparecchio utilizzato, il tempo di utilizzo e la temperatura che si imposta. E anche il costo dell'energia ha un suo peso. Secondo recenti stime di Assium, basate su un periodo complessivo di utilizzo di 100 giorni, la spesa da mettere in conto è di:
- 95-170 euro a famiglia per un unico split inverter di nuova generazione;
- 145-215 euro a famiglia per split base o modelli più datati;
- oltre 400 euro in caso di sistemi multisplit.
Per approfondire:
Caldo, bonus condizionatori: a chi spetta e a quanto ammonta