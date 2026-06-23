Condizionatori, quanto costano e quanto tempo serve per installarli?

Introduzione

L’Italia, così come buona parte dell’Europa, è stretta nella morsa del caldo. Oggi (23 giugno) sono 12 le città da bollino rosso, mentre domani saranno 15 e mercoledì 16. Una situazione, questa, che non sembra destinata a cambiare presto: il caldo intenso durerà almeno fino a fine mese, con punte di 39 gradi in gran parte dell’Italia. In questo scenario diventano fondamentali i condizionatori: ma quanto costa installarli? E quanto tempo ci vuole perché entrino effettivamente in funzione? Ecco tutti i dettagli.