Meteo agosto 2026, caldo intenso e temporali: cosa aspettarsi in Italia. Le previsioniCronaca
Introduzione
Dopo una brevissima tregua, luglio si è concluso con la quarta ondata di caldo che ha riportato temperature roventi un po’ in tutta l’Italia. Il Centro Nord è stato il più colpito con punte oltre i 40°C. La causa è legata a masse d'aria sempre più calde in risalita dalle aride terre del Sahara che hanno reso il clima torrido, umido e afoso con le cosiddette notti super tropicali segnate da temperature sopra i 25°C. Ma cosa succederà ad agosto? Secondo le previsioni, il mese sarà caratterizzato da una prima metà ancora con alte temperature e una seconda più piovosa della media. Bisognerà fare attenzione anche a possibili fenomeni meteorologi estremi.
Quello che devi sapere
Che clima ci sarà ad agosto 2026
Il servizio meteo dell’Aeronautica militare segnala che il mese di agosto tenderà ad avere temperature al di sopra delle medie stagionali di almeno un grado e mezzo. Queste condizioni, però, non si verificheranno in tutta la penisola in modo omogeneo, e il meteo cambierà sensibilmente tra una settimana e l'altra in base all'area geografica. Il Sud registrerà temperature decisamente alte con aumenti medi stagionali intorno ai 3 gradi, mentre il Nord si distinguerà soprattutto per la copiosità delle precipitazioni.
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Le previsioni a lungo termine
Sempre il servizio meteo dell’Aeronautica militare ricorda che le previsioni a lunga distanza sono il risultato di una filiera articolata di processi, resi possibili grazie all’impiego di potenti calcolatori elettronici, di complessi modelli fisico-matematici che simulano più volte contemporaneamente il comportamento del sistema atmosfera-oceano, ma anche grazie all’elaborazione di un massiccio flusso di dati meteo-marini. Le previsioni su tutto il mese di agosto rappresentano quindi tendenze dell’andamento atmosferico atteso e, pertanto, esprimono indicazioni di massima di ciò che possiamo ragionevolmente aspettarci nel periodo e nell’area indicata.
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Le previsioni tra il 3 e il 9 agosto
Fatta la dovuta premessa sul fatto che le previsioni meteo indicano la probabilità che si verifichino eventi estremi o intense ondate di calore o di freddo, l’Aeronautica militare segnala che dal 3 agosto il modello climatologico sembra confermare il regime prevalente della settimana precedente, caretterizzato dall'alta pressione. A eccezione di alcune regioni, l’Italia registrerà temperature al di sopra della media.
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Temperature sopra la media
Nella settimana dal 3 al 9 agosto solo su Lazio, Cilento, Sicilia e Sardegna centrosettentrionale non si registreranno variazioni significative per le precipitazioni, che potrebbero ancora continuare a mantenersi in linea con quelle del periodo, mentre sul resto del Paese i valori cumulati sono attesi al di sotto dei range tipici, specie al settentrione. Ciò significa che ci sarà un numero inferiore di rovesci rispetto alla media del periodo. Riguardo alle temperature si segnalano 3-5 gradi superiori rispetto al solito.
Le previsioni tra il 10 e il 16 agosto
Tra il 10 e il 16 agosto è atteso un possibile parziale affievolimento dell'alta pressione su gran parte dell’Europa, e quindi anche dell’Italia. In questo contesto, le precipitazioni si potrebbero comunque ancora mantenere al di sotto della media su Liguria, pianure settentrionali, nord Toscana e regioni centrali adriatiche. Sul resto della penisola, così come sulle Isole Maggiori, non sembrano emergere particolari anomalie con cumulati neutri e allineati a quelli tipici del periodo. Le temperature continuano invece a indicare una discreta anomalia positiva, caratterizzata da un quadro termico oltre i range medi.
Le previsioni tra il 17 e il 23 agosto
Nella quarta settimana, seppur caratterizzata da un’incertezza sempre più crescente a causa della distanza temporale, l’anomalia positiva della pressione potrebbe ridimensionarsi ulteriormente, soprattutto al Sud ionico e sulle Isole Maggiori. In questo contesto, dal 17 al 23 agosto le precipitazioni potrebbero tornare al di sopra della media solo su parte di Sardegna e Sicilia, mentre sul resto del Paese sono attesi i valori di precipitazione tipici del periodo. Le temperature continuano a mantenersi al di sopra delle medie stagionali.
Le previsioni dal 24 al 31 agosto
Dal 24 al 31 agosto le temperature dovrebbero tornare nella media del periodo, così come l’incidenza delle precipitazioni. Si registreranno differenze tra Sud e Nord Italia, e l’attenzione è puntata alla possibilità che si verifichino eventi estremi come forti acquazzoni e grandinate.
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