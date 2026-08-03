Introduzione

Dopo una brevissima tregua, luglio si è concluso con la quarta ondata di caldo che ha riportato temperature roventi un po’ in tutta l’Italia. Il Centro Nord è stato il più colpito con punte oltre i 40°C. La causa è legata a masse d'aria sempre più calde in risalita dalle aride terre del Sahara che hanno reso il clima torrido, umido e afoso con le cosiddette notti super tropicali segnate da temperature sopra i 25°C. Ma cosa succederà ad agosto? Secondo le previsioni, il mese sarà caratterizzato da una prima metà ancora con alte temperature e una seconda più piovosa della media. Bisognerà fare attenzione anche a possibili fenomeni meteorologi estremi.