Ricorderemo quest’ultima estate per le ondate di caldo che hanno condizionato le nostre giornate. Ma non dobbiamo preoccuparci solo del calore esterno nelle nostre città, ma anche di quello che a metri e metri di profondità riscalda le acque dei mari. A lanciare l’allarme è Greenpeace Italia che, nell’ultimo rapporto del progetto “Mare Caldo” basato sui dati del 2025, ha rivelato che anche i mari italiani continuano a scaldarsi, con ondate di calore fino a 40 metri di profondità, fenomeni di necrosi o sbiancamento su gorgonie e coralli, e l'espansione di specie termofile e aliene. Non solo i mari e gli oceani a livello globale hanno registrato il record assoluto a causa della crisi climatica ma anche quelli del nostro paese.

Il report

Il report analizza i dati raccolti nel 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 in Aree Marine Protette, con termometri subacquei e monitoraggi periodici. Greenpeace ha operato con il sostegno del Distav (Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente, e della Vita) dell'Università degli Studi di Genova, l'Ogs (Istituto Nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale) e con il Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell'Università̀ di Urbino.

Nel 2025, i termometri di Greenpeace hanno registrato episodi prolungati di elevate temperature in tutte le 14 aree di studio del progetto "Mare Caldo", anche in profondità. "Il Mediterraneo sta cambiando rapidamente e gli effetti del riscaldamento non riguardano più soltanto la superficie del mare. Oggi osserviamo anomalie termiche che raggiungono gli habitat più profondi e incidono direttamente sulla salute degli ecosistemi marini, anche nelle aree marine protette. Il prezioso lavoro di tutela e conservazione in queste aree da solo non basta a preservare la biodiversità marina, serve anche una drastica riduzione delle emissioni di gas serra”, ha dichiarato Valentina Di Miccoli, campaigner Mare di Greenpeace Italia.