Giornata mondiale tigre, i dati del Wwf sull'estinzione della specie

La tigre è ancora in grave pericolo di estinzione, nonostante alcuni progressi nelle iniziative di conservazione degli ultimi anni. La perdita di habitat, il bracconaggio e il commercio illegale restano le principali minacce, mentre la popolazione globale è salita a circa 5.574 esemplari

Come ogni anno, il 29 luglio si celebra la Giornata mondiale della tigre. In questa occasione, è importante richiamare l'attenzione sul rapporto annuale 2023 del Wwf, pubblicato a maggio 2024, che sottolinea come la popolazione globale delle tigri sia ancora in grave pericolo di estinzione, nonostante alcuni progressi nelle iniziative di conservazione degli ultimi anni.



Numeri nel mondo

Secondo l'ultimo report del Global Tiger Forum, pubblicato a luglio 2023, la popolazione globale di tigri selvatiche è stimata in circa 5.574 esemplari. Dato, in aumento rispetto alle stime del 2010, che è vicino all'obiettivo (fissato nel 2010) di raddoppiare la popolazione di tigri selvatiche. Tuttavia, questa cifra, sebbene rappresenti una ripresa rispetto agli anni passati, è ancora lontana dalla quota necessaria per garantire la sicurezza per la specie. Nonostante i piccoli segnali di speranza, il pericolo non è ancora scampato. "Solo nel prossimo decennio potremo davvero dire se siamo nella giusta direzione per salvare la tigre dall'estinzione", ha sottolineato il Wwf.

Le principali minacce includono la perdita di habitat, il bracconaggio e il commercio illegale di parti di tigre. Come precisato dal Wwf in una approfondimento, le tigri vengono cacciate per sport, per paura, per superstizione e perché possono aggredire il bestiame. Secondo alcune culture, le loro ossa tritate rendono più forti, mentre secondo altre, gli organi genitali possono aumentare la virilità e gli occhi sono in grado di curare malattie della vista. La pelliccia della tigre, inoltre, è considerata una merce pregiata, come simbolo di lusso e di potere. Talvolta, infine, i cuccioli vengono venduti come animali da compagnia.

Progressi e sfide

Negli ultimi anni sono stati compiuti significativi sforzi per la conservazione delle tigri, tra cui l'istituzione di riserve naturali, l'aumento delle pattuglie anti-bracconaggio e le campagne di sensibilizzazione. Tuttavia, queste misure devono essere intensificate per garantire un futuro sostenibile per questa specie. In particolare, in India, che ospita oltre il 70% degli esemplari, la popolazione di tigri è cresciuta da circa 1.400 esemplari nel 2006 a oltre 2.900 nel 2018, grazie a sforzi concertati tra governo e organizzazioni di conservazione. In Buthan nel 2021-2022, in base ai dati del National Tiger Survey Report, le tigri sono salite a quota 131, 28 in più di quelle stimate nel 2015 dalla prima indagine nazionale sistematica condotta sulla specie, con un incremento del 27% negli ultimi 8 anni. Numeri incoraggianti, che però non devono far spegnere i riflettori sul più grande felino della Terra, che rimane a elevato rischio di estinzione.

Sottospecie di tigri a rischio estinzione

Tra le sottospecie più a rischio, la tigre malese è in grave pericolo con meno di 150 esemplari rimasti in natura. La perdita dell'habitat, il bracconaggio illegale e la diminuzione delle prede sono le principali minacce. Questa sottospecie, simbolo del patrimonio nazionale della Malesia, ha visto il suo numero crollare drammaticamente dagli anni '50. Oltre alla tigre malese, sono a rischio anche la tigre siberiana, quella indocinese, la tigre di Sumatra, la tigre della Cina meridionale e quella di Giava. Tre delle nove sottospecie esistenti si sono già estinte: la tigre di Bali, di Java e del Caspio.