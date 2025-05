Transizione ecologica, un italiano su quattro si sente meno motivato

“Un aspetto molto interessante dell’indagine riguarda lo scarto fra la motivazione delle persone nella lotta ai cambiamenti climatici e la percezione dell’impegno collettivo, pubblico”, spiega Lorenzo Pregliasco, cofondatore di Youtrend. “Il coinvolgimento delle persone nella transizione ecologica rimane forte, ma al tempo stesso più del 40% degli intervistati condivide l’idea che gli altri si stiano impegnando meno”.

“Come mostra il sondaggio, anche la comunicazione gioca un ruolo importante nel motivare le persone e nel far percepire l’impegno di istituzioni e imprese nella transizione ecologica. Un ruolo che può essere sia positivo, con messaggi più coinvolgenti e orientati alle soluzioni, sia negativo, con messaggi freddi o troppo catastrofisti, che rischiano di scoraggiare le persone. Il 77% degli intervistati si sentirebbe più motivato da un messaggio orientato alle soluzioni, piuttosto che ai problemi. Per questo è importante per i soggetti coinvolti nella transizione ecologica comunicare in modo efficace il loro impegno, con messaggi in grado di coinvolgere e costruire consenso”, conclude Lorenzo Pregliasco.