Caravella portoghese, dove è stata avvistata in Italia e cosa fare in caso di contatto

Il riscaldamento globale sta spostando molte specie marine verso nord. La caravella portoghese, originaria di acque tropicali e subtropicali (Atlantico, Oceano Indiano, Caraibi), è ora segnalata con frequenza crescente in Europa occidentale: Spagna, Francia e, anche se più raramente, Italia. Secondo WWF e istituti di ricerca, la sua presenza nel Mediterraneo non è propriamente recente: studi storici mostrano reperti databili a metà Ottocento. Tuttavia, il riscaldamento delle acque e le correnti condizionate dal clima favoriscono spostamenti maggiori e più frequenti verso le nostre coste