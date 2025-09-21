Caccia, al via da oggi la stagione 2025: novità e cosa cambia

Il provvedimento ha sollevato proteste anche fuori dal Parlamento, a partire dalle associazioni animaliste. “Questo disegno di legge è un attacco al cuore del diritto ambientale italiano. Non è una riforma, è uno smantellamento studiato a tavolino per favorire le lobby venatorie, senza alcun rispetto per la Costituzione, per l’Europa e per la scienza”, ha detto Annamaria Procacci, ufficio fauna selvatica dell’Ente nazionale protezione animali (Enpa) che insieme ad Animalisti Italiani, Lac, Lav, Lndc Animal Protection e Oipa ha avviato la raccolta di 50mila firme per una legge di iniziativa propolare per l'abolizione della caccia, la tutela di lupi e orsi e l'aumento delle aree protette.