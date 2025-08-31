Caccia, riparte (in anticipo) la stagione: proteste degli animalisti

Forti le proteste delle associazioni animaliste. "L'ingordigia dei cacciatori è assecondata dai politici alla costante ricerca del consenso, anche se questo comporta un vero e proprio massacro di animali selvatici. È quello che sta accadendo in questi giorni al Senato dove si sta discutendo del disegno di legge 1552 voluto dalla maggioranza e che ha lo scopo di mandare a morte ancora più vittime innocenti pur di fare un favore ai cacciatori", ha dichiarato Massimo Vitturi, responsabile dell'area Animali Selvatici dell'associazione ambientalista Lav (Lega Anti Vivisezione). "È lo stesso Eurispes che certifica da sempre la grande avversione dei cittadini italiani nei confronti della caccia, con valori che nel tempo hanno registrato il 76% di contrari a un’attività che causa ogni anno l'uccisione di centinaia di milioni di animali e decine di morti e feriti umani", ha aggiunto Vitturi.