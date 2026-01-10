"Sono passati trent'anni, ma per noi non sono mai trascorsi, è sempre lo stesso giorno. Per tutta la vita ci porteremo questo dolore. L'ultimo ricordo di mio fratello è stato il giorno prima che venisse rapito, era il mio compleanno e abbiamo festeggiato assieme. Giuseppe è stato il bambino che ha sconfitto la mafia e quindi bisogna ricordarlo tutti i giorni come tutte le altre vittime. Quello che hanno fatto a mio fratello è imperdonabile”, ha detto il 9 gennaio Nicola Di Matteo fratello del piccolo Giuseppe, durante la manifestazione nel casolare di contrada Giambascio a San Giuseppe Jato (Palermo), per ricordare l'omicidio.