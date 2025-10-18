Da Costanzo a Saviano, Siani e Tobagi: i giornalisti nel mirino

La sera del 5 gennaio 1984, vicino al teatro stabile di Catania, Giuseppe "Pippo" Fava fu ucciso con cinque colpi di pistola alla testa: la voce più scomoda dell'informazione siciliana aveva appena lasciato la redazione della rivista I Siciliani, che aveva fondato e diretto. Aveva 59 anni. Fava aveva affrontato temi come le collusioni tra Stato e mafia, il potere criminale della cosca di Nitto Santapaola e gli interessi dei comitati d'affari di Catania. Dopo aver sventato vari tentativi di inquinare la verità, il processo si è concluso con la condanna all'ergastolo dei boss Nitto Santapaola e Aldo Ercolano, esponenti della cosca mafiosa che Fava aveva indicato come il centro di un complesso sistema nel quale si incontravano mafia e poteri politici ed economici.