Capodanno, ordinanze e divieti in tutta Italia: dai botti alle piazze

Stop al vetro, petardi e spray urticanti anche a Firenze dove i trasgressori sono puniti con multe fino a 500 euro e con il sequestro degli oggetti illegittimamente detenute. "Dietro ogni petardo esploso c'è un pericolo che non possiamo ignorare: per i nostri amici animali, per l'ambiente, l'inquinamento e la salute e per la sicurezza di tutti - ha sottolineato la vicesindaca e assessora all'ambiente Paola Galgani - Firenze è una città che si fonda sul rispetto e sulla cura. Rispettiamo l'ordinanza comunale: scegliamo la civiltà e proteggiamo chi non ha voce".