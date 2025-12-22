Capodanno 2026, cosa fare a Milano: gli eventi in programma

L’atmosfera olimpica accompagnerà tutta la città moltiplicando installazioni ed eventi diffusi in attesa della fiaccolata che darà il via ai Giochi. Niente concerto gratuito in Piazza Duomo ma feste a tema, dinner show, spettacoli a teatro ed esibizioni musicali in club e discoteche. Il capoluogo lombardo si prepara a salutare il nuovo anno ascolta articolo

Anche per il Capodanno 2025-2026, così come già avvenuto negli ultimi anni, non si terrà il concerto gratuito in piazza Duomo. Il cuore di Milano rimarrà comunque una cornice suggestiva per salutare l’anno nuovo: al centro della piazza svetterà l’Albero dei Giochi dedicato a Milano Cortina 2026. La sera del 31 dicembre il capoluogo lombardo si trasforma in un vero palcoscenico diffuso: dai quartieri della movida ai teatri, dagli hotel di lusso ai club underground. Il brindisi di mezzanotte con panettone classico milanese, spumante e lenticchie resta una consuetudine ma la città affianca alle tradizioni format sempre nuovi, dalle feste a tema ai dinner show, fino alle proposte per famiglie e per chi preferisce serate più tranquille. L’atmosfera olimpica accompagnerà tutta la città moltiplicando installazioni e eventi diffusi, in attesa della fiaccolata che darà il via ai Giochi.

Gli eventi musicali: da Max Pezzali all'Harlem Gospel Choir All'Unipol Forum è programmato un grande evento a tema anni Novanta: un live che vedrà protagonisti Max Pezzali e lo storico gruppo Deejay Time. Un tuffo nei brani simbolo di un’epoca, accompagnato da dj set che ricreano l’atmosfera delle notti dance di fine millennio. Tra il 29 dicembre e il 1° gennaio torna anche il tradizionale Concerto di Capodanno all’Auditorium dedicato alla Sinfonia n. 9 di Beethoven. Eseguito dall’Orchestra Sinfonica di Milano e dal Coro Sinfonico, è considerato un vero rito cittadino, un momento di ritrovo culturale che unisce spiritualità musicale e celebrazione collettiva. Mentre il Blue Note di via Borsieri anche per il 2025/2026 propone cenone e concerto dell’Harlem Gospel Choir.

A teatro: dallo shox di Max Angioni a Zelig Milano è la capitale italiana dei teatri e la sera del 31 dicembre le sale si riempiono. Max Angioni torna agli Arcimboldi (dal 30 dicembre al 1° gennaio), con “Anche meno”, uno spettacolo che mescola ricordi, disastri quotidiani e grandi domande esistenziali, trattati con uno stile surreale e brillante. Al Manzoni va in scena “Ogni promessa è debito” con Vincenzo Salemme, in cartellone dal 23 al 31 dicembre. Il Teatro Carcano ospita, dal 30 dicembre all’11 gennaio, una nuova versione italiana del musical “Hair”, con live band e un cast che restituisce lo spirito ribelle e pacifista degli anni Sessanta. Zelig, simbolo della comicità italiana, organizza una serata speciale di Capodanno con cast di comici affermati e nuovi talenti guidaia dai maestri di cerimonia Davide Paniate e Corinna Grandi. A Rho, nel Teatro Civico Roberto de Silva, il Capodanno si festeggia con Paolo Rossi e la sua band. Il recital alterna musica dal vivo, satira e improvvisazioni.