Capodanno 2026, cosa fare a Bari: gli eventi in programma

Il Capodanno a Bari è una notte che unisce tradizione e mare. Vediamo come prepararsi al meglio all’appuntamento con il nuovo anno. Nel capoluogo pugliese la festa comincia in famiglia, con il cenone preparato nelle case e le ultime corse ai mercati rionali. Poco prima della mezzanotte la gente si riversa nelle piazze e lungo il mare. Lungomare Nazario Sauro e Largo Giannella sono il punto di ritrovo per musica, brindisi e conto alla rovescia. Nei vicoli di San Nicola i bar restano aperti fino a tardi e non manca chi prolunga la serata sulle spiagge cittadine, dove qualcuno sfida il freddo con il primo bagno dell’anno.

Quando e dove farà tappa la torcia olimpica

Il Capodanno 2026 di Bari avrà un ospite speciale: la torcia olimpica. Nel pomeriggio del 31 dicembre 2025 la fiaccola dei Giochi farà tappa a Largo Giannella. Qui si svolgerà la “city celebration” con spettacolo, performance artistiche e accensione del braciere olimpico. È uno dei luoghi in cui si raduna gran parte del pubblico durante la serata. Dopo il cenone, la gente si muove proprio verso il lungomare e Largo Giannella per seguire il concerto, brindare e assistere ai fuochi, così la tappa della torcia si inserisce naturalmente nella serata e diventa parte del Capodanno barese.

Eventi in piazza e concerti all’aperto

Il centro storico, il lungomare e le zone pedonali poco prima della mezzanotte diventano teatri a cielo aperto. È qui che si respira la vera vitalità della notte. Negli anni recenti, l’organizzazione comunale ha scelto Corso Vittorio Emanuele e Piazza Libertà come cornice del “concertone” di fine anno, con palco, DJ set, band e collegamenti in diretta televisiva. Per il 2025/26 dopo le prime anticipazioni sulla conduzione affidata a Federica Panicucci e Fabio Rovazzi e sulla presenza del cantautore napoletano Gigi D’Alessio, arrivano nuove conferme e soprattutto i primi grandi annunci sul cast artistico che salirà sul palco. Ci saranno, tra gli altri, Umberto Tozzi, Raf, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi e Mietta, insieme ad artisti come The Kolors, Baby K, Fred De Palma, Sarah Toscano, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi ed Eddie Brock.