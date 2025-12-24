Capodanno 2026, cosa fare a Bari: gli eventi in programma

La città offre un mix di eventi in piazza, cene tradizionali in ristoranti che propongono menù tipici e anche eventi speciali legati al lungomare e ai siti storici
Il Capodanno a Bari è una notte che unisce tradizione e mare. Vediamo come prepararsi al meglio all’appuntamento con il nuovo anno. Nel capoluogo pugliese la festa comincia in famiglia, con il cenone preparato nelle case e le ultime corse ai mercati rionali. Poco prima della mezzanotte la gente si riversa nelle piazze e lungo il mare. Lungomare Nazario Sauro e Largo Giannella sono il punto di ritrovo per musica, brindisi e conto alla rovescia. Nei vicoli di San Nicola i bar restano aperti fino a tardi e non manca chi prolunga la serata sulle spiagge cittadine, dove qualcuno sfida il freddo con il primo bagno dell’anno.
Il Capodanno 2026 di Bari avrà un ospite speciale: la torcia olimpica. Nel pomeriggio del 31 dicembre 2025 la fiaccola dei Giochi farà tappa a Largo Giannella. Qui si svolgerà la “city celebration” con spettacolo, performance artistiche e accensione del braciere olimpico. È uno dei luoghi in cui si raduna gran parte del pubblico durante la serata. Dopo il cenone, la gente si muove proprio verso il lungomare e Largo Giannella per seguire il concerto, brindare e assistere ai fuochi, così la tappa della torcia si inserisce naturalmente nella serata e diventa parte del Capodanno barese.
Il centro storico, il lungomare e le zone pedonali poco prima della mezzanotte diventano teatri a cielo aperto. È qui che si respira la vera vitalità della notte. Negli anni recenti, l’organizzazione comunale ha scelto Corso Vittorio Emanuele e Piazza Libertà come cornice del “concertone” di fine anno, con palco, DJ set, band e collegamenti in diretta televisiva. Per il 2025/26 dopo le prime anticipazioni sulla conduzione affidata a Federica Panicucci e Fabio Rovazzi e sulla presenza del cantautore napoletano Gigi D’Alessio, arrivano nuove conferme e soprattutto i primi grandi annunci sul cast artistico che salirà sul palco. Ci saranno, tra gli altri, Umberto Tozzi, Raf, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi e Mietta, insieme ad artisti come The Kolors, Baby K, Fred De Palma, Sarah Toscano, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi ed Eddie Brock.
Chi preferisce una serata più tranquilla rispetto alle grandi piazze può partecipare a un concerto al chiuso, con posti assegnati e un’atmosfera più elegante. Il riferimento principale è il Teatro Petruzzelli, che ospiterà anche il primo grande evento musicale dell’anno. Il 1° gennaio 2026 alle ore 18:00 sarà in scena Mogol con lo spettacolo “Mi ritorni in mente”, un viaggio tra le canzoni di Lucio Battisti.
Lo spettacolo pirotecnico del Capodanno di Bari è un momento clou della notte: il cielo sopra il mare si illumina, le rifrazioni sull’acqua creano scenografie naturali, mentre il pubblico si distribuisce lungo diversi punti panoramici. Ecco alcune location suggerite:
il lungomare nei pressi del Castello Normanno-Svevo o della Muraglia: percorso pedonale lungo l’Adriatico, con vista ampia sul cielo e sul mare;
Piazza del Ferrarese o zone vicine alla piazza centrale: possibilità di combinare musica e spettacolo pirotecnico;
zone leggermente distanti dal centro per chi vuole evitare la calca: ad esempio tratti del lungomare più orientali o verso Bari Murat. Arrivare presto è consigliato, visto che la città si ripopola rapidamente.
Il cenone di San Silvestro rappresenta uno degli elementi fondamentali della festa a Bari. Ristoranti storici in centro, trattorie nei vicoli di Bari Vecchia, sale ricevimenti nell’entroterra e hotel sul lungomare: tutti propongono menù speciali per l’occasione. Tra le proposte ricorrenti: menù a base di pesce fresco dell’Adriatico, orecchiette con cime di rapa, burrata come antipasto, dolci regionali come cartellate, purcedduzzi o dolci speciali natalizi. Diversi hotel offrono pacchetti “cenone + notte + colazione” per chi decide di fermarsi.
Per chi può fare le ore piccole dopo la mezzanotte il brindisi continua. Bari offre una vita notturna vivace: club, discoteche, rooftop bar lungo il lungomare, locali nei quartieri centrali. Il consiglio è di scegliere la fascia più adatta (giovani, coppie, gruppi di amici); verificare formule “ingresso + open bar”, cenone + serata, oppure solo serata dopo mezzanotte; prenotare con anticipo perché molte feste si riempiono.
