Bambini in viaggio, 9 idee per Natale e Capodanno

Le festività natalizie sono il momento ideale per vivere esperienze di viaggio uniche in tutto il mondo, immerse in un’atmosfera speciale e in compagnia dei propri cari. Le possibilità sono davvero tante e adatte a ogni gusto: dalle mete al caldo alle montagne innevate, dai viaggi naturalistici a quelli culturali, e molto altro ancora.  Viaggi senza tempo da vivere in famiglia con i bambini come protagonisti assoluti.

 

