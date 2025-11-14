Bambini in viaggio, 9 idee per Natale e Capodanno

Le festività natalizie sono il momento ideale per vivere esperienze di viaggio uniche in tutto il mondo, immerse in un’atmosfera speciale e in compagnia dei propri cari. Le possibilità sono davvero tante e adatte a ogni gusto: dalle mete al caldo alle montagne innevate, dai viaggi naturalistici a quelli culturali, e molto altro ancora. Viaggi senza tempo da vivere in famiglia con i bambini come protagonisti assoluti.
- A Courmayeur il periodo delle feste inizia con la luce. L’accensione del grande albero di Natale e l’evento Welcome Winter 2026 aprono un calendario ricco di appuntamenti che, da dicembre al nuovo anno, riempirà il borgo di luci, musica e spirito natalizio. Le vie del centro, illuminate e decorate, accolgono residenti e visitatori in un’atmosfera elegante e autentica. Passeggiare lungo Via Roma significa lasciarsi conquistare dalle vetrine addobbate, dai profumi di montagna e dalle voci che animano il cuore di Courmayeur.
- A Vienna le luci di Natale alimentate da energia verde iniziano a scintillare già a novembre, illuminando ben 32 strade della capitale: dal Graben che si adorna di lampadari di cristallo all'elegante Kohlmarkt con le sue cascate dorate, fino alla Rotenturmstraße con le suggestive sfere rosse, per poi proseguire anche al di là del Danubio. A queste decorazioni si aggiungono quelle di Schönbrunn, che da novembre 2025 ospita Imperial Lights, un percorso circolare arricchito di elementi luminosi in stile barocco.
- La stagione natalizia negli Stati Uniti è un momento magico, all’insegna di festeggiamenti spaziando dalle tradizioni storiche alle feste contemporanee. Dalla East Coast al Midwest, passando per il Sud e fino alle isole, ogni Stato offrirà esperienze per immergersi nello spirito delle feste. In North Carolina, l’atmosfera si accenderà con la celebre National Gingerbread House Competition di Asheville, dove pasticceri e artisti trasformano il pan di zenzero in opere d’arte l’Omni Grove Park Inn.
- A Philadelphia la stagione festiva inizia a fine novembre, con la famosa parata del Ringraziamento (27 novembre), che dà il via a un mese di eventi, spettacoli natalizi, decorazioni e esperienze per tutti i gusti. Tra questi, il Philadelphia Christmas Village è sicuramente una tappa obbligata per grandi e piccini: l’iconica Love Park, uno dei simboli di Philly, si trasforma infatti in un vero villaggio natalizio, con bancarelle di tutti i tipi, proposte gastronomiche, spettacoli dal vivo di band locali e gruppi di danza.
- Circa 8 milioni di viaggiatori sono attesi a New York City per la stagione natalizia, che inizia ufficialmente con il Thanksgiving Day e la parata di Macy’s per poi proseguire fino a inverno inoltrato. In un anno speciale come questo durante il quale la città festeggia il suo 400° anniversario non possono mancare i grandi classici, come l’accensione dell’albero al Rockefeller Center, accompagnata dalla pista di pattinaggio, così come Wollman Rink a Central Park, che quest’anno compie 75 anni.
- Grazie alla diversità di attività e paesaggi, in Oman sicuramente non ci si annoia: dalle coste al deserto, dalla cultura al relax, il Paese ha proposte per tutti i gusti. In questa stagione, il mare è protagonista: immersioni e snorkeling sulle isole Daymaniyat di Muscat, giornate di relax in resort di lusso a Salalah o crociere di lusso nel Musandam. Per chi cerca avventura, l’entroterra omanita svela il deserto di Sharqiya Sands, dove soggiornare in comodi campi tendati sotto le stelle o ammirare un’alba indimenticabile.
- Per chi ha bisogno di una ventata di fresco, a volte basta partire, anche senza andare lontano. Come in Scozia, dove il vento dell’isola di Skye si mescola alla leggenda e le Fairy Pools sembrano dissolvere la routine insieme alla nebbia del mattino, o in Cambogia, dove la vita scorre sull’acqua tra le palafitte del Tonlé Sap e l’orizzonte si apre sul Golfo di Thailandia, fino alla sabbia impalpabile di Koh Rong. Per chi preferisce l’altitudine, l’Himalaya nepalese regala panorami che sanno di silenzio e di libertà.
- Scegliere un Natale al caldo in Sudafrica significa vivere un’avventura immersiva, lontano dai freddi inverni e avvolti nel calore della natura africana. Questa terra offre la possibilità di riscoprire il mondo dei safari in modi inaspettati, spingendosi verso angoli remoti e intatti, dove il ritmo rallenta e ogni esperienza si fa autentica e coinvolgente. Un Walking Safari nel bush sudafricano permette di ascoltare i suoni del territorio e scoprire una natura che si svela solo a chi sa osservare.
- Facilmente raggiungibile dall’Italia in circa sei ore di volo, l’emirato di Ras Al Khaimah è la destinazione ideale per vivere un Natale e un Capodanno indimenticabili. Circondato da paesaggi spettacolari che spaziano dalle maestose montagne Hajar alle spiagge dorate, offre il perfetto equilibrio tra benessere, avventura e relax, avvolto dal piacevole clima invernale degli Emirati.