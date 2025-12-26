Supermercati, ecco quali sono aperti il 26 dicembre a Santo Stefano

Nel giorno di Santo Stefano molti supermercati riaprono dopo essere rimasti chiusi a Natale, altri invece restano chiusi anche il 26, altri ancora riaprono ma con orari ridotti. Inoltre, alcuni supermercati potrebbero essere aperti soprattutto nei centri più grandi, mentre nei comuni più piccoli è possibile che si concedano la chiusura anche a Santo Stefano. Di seguito, ecco i dettagli - catena per catena e in ordine alfabetico - su apertura e possibili orari ridotti. Con un suggerimento: per essere sicuri di non arrivare davanti al supermercato e trovarlo chiuso, è sempre meglio controllare prima i dettagli del punto vendita che c’interessa. Per le catene della grande distribuzione si può fare online, consultando i loro siti, mentre in altri casi si può provare a telefonare direttamente al punto vendita.