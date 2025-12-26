Supermercati, ecco quali sono aperti il 26 dicembre a Santo Stefano

Supermercati, ecco quali sono aperti il 26 dicembre nel giorno di Santo StefanoCronaca
Introduzione
Il 26 dicembre, giorno dedicato a Santo Stefano, in tutta Italia è un giorno festivo. Ecco i supermercati che sono aperti e gli orari che seguono
Quello che devi sapere
I supermercati
Nel giorno di Santo Stefano molti supermercati riaprono dopo essere rimasti chiusi a Natale, altri invece restano chiusi anche il 26, altri ancora riaprono ma con orari ridotti. Inoltre, alcuni supermercati potrebbero essere aperti soprattutto nei centri più grandi, mentre nei comuni più piccoli è possibile che si concedano la chiusura anche a Santo Stefano. Di seguito, ecco i dettagli - catena per catena e in ordine alfabetico - su apertura e possibili orari ridotti. Con un suggerimento: per essere sicuri di non arrivare davanti al supermercato e trovarlo chiuso, è sempre meglio controllare prima i dettagli del punto vendita che c’interessa. Per le catene della grande distribuzione si può fare online, consultando i loro siti, mentre in altri casi si può provare a telefonare direttamente al punto vendita.
Aldi
Venerdì 26 dicembre i supermercati Aldi dovrebbero seguire l'orario domenicale, che generalmente prevede l’apertura dalle 9 alle 20.
Bennet
I supermercati Bennet hanno scelto di rimanere chiusi anche il 26 dicembre.
Carrefour
I punti vendita Carrefour variano le scelte in base a città e regione. Oggi, giorno di Santo Stefano, molti dovrebbero essere aperti ma con orario festivo.
Conad
Anche Conad fa scelte diverse in base ai punti vendita: alcuni supermercati sono aperti anche oggi, 26 dicembre, e sulla mappa interattiva presente sul sito è possibile visualizzare quali negozi sono in servizi.
Coop
La maggior parte dei supermercati e ipermercati Coop sono chiusi nel giorno di Santo Stefano.
Crai
Anche Crai, per il 26 dicembre, adotta scelte diverse in base al punto vendita: meglio controllare sul sito le eventuali aperture.
Esselunga
I punti vendita Esselunga sono chiusi anche il 26 dicembre.
Eurospin
Eurospin ha fatto sapere che il 26 dicembre “le aperture possono cambiare sensibilmente da zona a zona, anche all’interno della stessa città”.
Famila
A Santo Stefano i supermercati del gruppo Famila sono chiusi.
Il Gigante
A Santo Stefano i supermercati Il Gigante dovrebbero essere aperti con orario normale, che di solito è 8-20.30.
Iper
I supermercati Iper il 26 dicembre sono aperti, con il consueto orario di apertura che di solito è dalle 8 alle 21.
Iperal
I supermercati Iperal sono aperti il 26 dicembre, ma alcuni seguono un orario ridotto e potrebbero chiudere prima del solito.
Lidl
Molti punti vendita Lidl potrebbero essere chiusi il 26 dicembre: dipende dalle località e dal negozio specifico.
MD
I supermercati MD dovrebbero essere chiusi il 26 dicembre, ma dipende dal singolo punto vendita.
Pam
A Santo Stefano i supermercati Pam sono spesso aperti, ma con orario ridotto.
Penny Market
I punti vendita Penny Market possono avere orari diversi nel giorno di Santo Stefano, ma molti dovrebbero essere aperti.
Tigros
Tigros ha annunciato la chiusura dei suoi supermercati anche il 26 dicembre.