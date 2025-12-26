Buongiorno e buon Santo Stefano, frasi d'auguri da inviare su WhatsApp
- Dopo la magica giornata di Natale, il clima di festa prosegue con la calda giornata di Santo Stefano. Una speciale occasione per trascorrere del tempo insieme ai propri cari e un momento di condivisione e serenità. Ecco quindi una selezione di messaggi e auguri da inviare a parenti e amici in questa festività.
- Un primo messaggio di affetto in occasione di Santo Stefano potrebbe essere questo: "Buon Santo Stefano a te. Che il silenzio di oggi parli al cuore. Che ogni sorriso resti un po’ più a lungo, il tempo rallenti e la serenità ti accompagni".
- Ecco un'altra idea di augurio per le persone a cui vogliamo bene: "Il Natale sussurra ancora nelle case, tra luci calde e cuori pieni. Che questo giorno ti avvolga con pace, amore e dolcezza. Buon Santo Stefano".
- E ancora, una dedica di Santo Stefano per i propri amici: "In questo Santo Stefano ti auguro calma, momenti semplici, ma veri. Abbracci che scaldano l’anima, pensieri leggeri come neve e un cuore colmo di bene".
- Per i più romantici, un messaggio dolce e sincero: "Buon Santo Stefano, con affetto sincero. Il Natale continua nei piccoli gesti, nelle parole dette piano, negli sguardi che sanno capirsi. Che questa giornata sia tutto questo".
- Non mancano poi gli auguri di speranza, per trascorrere una giornata di pace e serenità: "Che questo Santo Stefano sia dolce, come una luce rimasta accesa, come una carezza inattesa. Un giorno senza rumore. Solo pace e amore intorno".
- Ecco un altro messaggio di affetto, da inviare a parenti e amici in questa giornata speciale: "Che questa giornata profumi di casa. Di risate leggere e tepore. Di tempo condiviso senza fretta. Buon Santo Stefano".
- Un'altra dedica per le persone più care: "Oggi il Natale riposa piano e lascia spazio ai sentimenti veri. Buon Santo Stefano a te. Che la serenità scaldi il tuo cuore e ti accompagni ancora e ancora".
- Ecco un pensiero e un augurio originale per le persone più vicine: "Che questa giornata sia fatta di dettagli sorprendenti. Di momenti condivisi senza programmi. Di emozioni che arrivano in punta di piedi. E di attimi che rimangono come piccole gemme. Buon Santo Stefano".
- Ecco infine un augurio poetico per la famiglia: "Buon Santo Stefano a chi chiamo casa. Nei piccoli gesti che ci somigliano. Nel calore degli sguardi condivisi. Tra parole semplici e risate sincere. Nel tempo lento che ci tiene uniti".