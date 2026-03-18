"Vogliono farci tornare all'Ancien Régime, quando il monarca era sopra le leggi. Questa è una riforma truffa”, ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte. “La nostra Costituzione ha avuto l'obiettivo di unire il Paese. E oggi è il momento di unire il Paese e non di dividerlo”, ha affermato il segretario della Cgil Maurizio Landini

Si è tenuta oggi in piazza del Popolo a Roma la manifestazione per la chiusura della campagna per il No al referendum sulla riforma della giustizia . L’evento è stato aperto da una cover di 'C'è chi dice no' di Vasco Rossi. A intervenire nel corso della manifestazione sono i leader del campo largo, Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5s), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli per Avs, oltre al segretario della Cgil Maurizio Landini, artisti e promotori dei comitati per il No.

Schlein: “Ogni voto può fare la differenza sul referendum”

"Mancano pochi giorni a questo referendum, non c'è il quorum, quindi ogni voto può fare la differenza e noi chiediamo alle persone di partecipare, di informarsi, noi chiediamo di votare no ad una riforma che non migliora la giustizia per i cittadini, ma indebolisce l'indipendenza dei giudici. Quindi noi votiamo convintamente no per difendere la nostra Costituzione”, ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine della chiusura della campagna per il No al referendum, a piazza del Popolo, a Roma. "Se vince il No ci evitiamo una riforma pericolosa e sbagliata per i cittadini". Questa "non è una riforma che migliora la giustizia" ma punta a "mettere i giudici sotto il controllo del governo". "No ad una riforma che indebolisce l'indipendenza della magistratura, perché solo un giudice indipendente può garantire che la legge è uguale per tutti", ha aggiunto poi Schlein dal palco.

Conte: “Vogliono tornare all'Ancien Régime”

"La politica, se vuole dare un contributo di riforma, non deve prenderci in giro, la separazione delle carriere è già nei fatti, riguarda solo il 4% dei magistrati. Per ottenere questo obiettivo bastava una norma ordinaria. La verità è che è un progetto politico che nasce da un'onda lunga, quello della politica che non accetta il controllo di legalità. Vogliono farci tornare all'Ancien Régime, quando il monarca era sopra le leggi. Questa è una riforma truffa”, ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, alla manifestazione per No in corso in piazza del Popolo a Roma. "La presidente Meloni inonda le tv e i suoi social per questa campagna referendaria", ma "sono tre giorni che non ha trovato una parola per un parlamentare di Fratelli d'Italia che sta invitando al voto clientelare, per convincere gli indecisi. Noi rispondiamo votando no a questa riforma dell'ingiustizia che mira soltanto a rivendicare un primato che la politica dovrebbe conquistarsi con la dignità, la forza dei comportamenti e delle condotte".

Landini: “Irresponsabile chi vuole cambiare Carta e dividere Paese”

"Siamo di fronte a una tendenza esplicita per cui la violenza si sostituisce alla democrazia. Per questo dobbiamo ripartire dalla Costituzione, dove c'è scritto che l'Italia ripudia la guerra”, ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini alla chiusura della campagna del No al referendum. "La nostra Costituzione ha avuto l'obiettivo di unire il Paese. E oggi è il momento di unire il Paese e non di dividerlo. Non l'ha chiesto il popolo questo referendum, ma siamo di fronte a un tentativo esplicito di mettere in discussione la Carta costituzionale e i diritti in questo Paese. Tutte le culture antifasciste hanno trovato i compromessi più alti e la Carta fu votata dal 90%. La Costituzione non è di sinistra o di destra, è di tutti gli italiani. Mettere in discussione la carta vuol dire rompere l'unità del Paese. E non è un caso il livello di aggressività e le bugie che stanno dicendo. In questo contesto è irresponsabile dividere il Paese pensando di mettere in discussione la Costituzione”.