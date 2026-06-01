Debora Piazza era finita al centro delle polemiche per un messaggio sui social in cui auspicava una dinamica simile a quella della strage di Modena contro il comizio elettorale del 21 maggio scorso a Lecco in cui era presente la segretaria del Pd. L’esponente leghista era già stata sospesa da ogni incarico nel partito e le sue dimissioni saranno recepite nel corso della prossima seduta del Consiglio comunale di Barzanò, convocata per l'11 giugno

Era già stata sospesa da ogni incarico Debora Piazza, autrice di un post in cui invocava scenari simili alla strage di Modena in riferimento alla segretaria del Pd Elly Schlein. Oggi Piazza ha annunciato anche le sue dimissioni dal ruolo di consigliere comunale di minoranza, rinunciando così alla sua posizione nel comune di Barzanò, in provincia di Lecco. "Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato che offende i cristiani che passa di lì e ci fa un favore", aveva scritto sui social il 22 maggio scorso l’esponente leghista commentando la presenza del giorno precedente in piazza Cermenati della leader dem. Le dimissioni sono state protocollate e saranno recepite nel corso della prossima seduta del Consiglio comunale, convocata per l'11 giugno.