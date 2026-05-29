Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Caso Almasri, Cedu accoglie ricorsi contro l'Italia per il mancato arresto

Politica
©Getty

Una donna e un uomo hanno affermato di essere stati torturati dall'ex guardia libica e che l'Italia ha violato i loro diritti. La mancata esecuzione da parte del Governo italiano del mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale arriva davanti alla Corte europea dei diritti umani

ascolta articolo

Il caso Almasri arriva davanti alla Corte europea dei diritti umani. Alla Cedu sono arrivati i ricorsi di una donna ivoriana e di un uomo sudanese, i quali hanno affermato di esser stati torturati dall’ex capo della polizia giudiziaria libica, e che ora sono in Italia. I due si sono rivolti alla Cedu affermando che l’Italia avrebbe violato i loro diritti: contestano algoverno italiano la mancata esecuzione del mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti di Almasri, a gennaio 2025, quando si trovava sul suolo del Paese.

La Cedu dopo un esame preliminare dei ricorsi, li ha comunicati al governo con una serie di domande, per comprendere se i casi siano ammissibili e decidere se l'Italia ha violato i loro diritti.

Il deferimento

Ad aprile 2026, in merito al caso Almasri, la Corte penale internazionale ha deferito ufficialmente l’Italia all’Assemblea degli Stati parte per “mancata cooperazione”, ritenendo che Roma non abbia rispettato gli obblighi previsti dallo Statuto di Roma. Secondo la Corte, l’Italia avrebbe impedito l’arresto e la consegna di Almasri e non avrebbe collaborato con l’Aia per risolvere le questioni relative al mandato di cattura.

La decisione della Cedu richierebbe di aprire un nuovo fronte giudiziario internazionale per l’Italia. Il tema centrale sarà stabilire se la mancata esecuzione del mandato possa essere stata anche una lesione diretta dei diritti fondamentali delle presunte vittime di torture e violenze commesse nelle carceri libiche controllate da Almasri.

Politica: Altre notizie

Sondaggio, intenzioni di voto: crescono FdI e FN, in calo Pd e Lega

Politica

Fratelli d’Italia risale al 27,7% e torna a guadagnare terreno, mentre il Partito Democratico...

16 foto

Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro: chi sono

Politica

Le onorificenze coprono diversi settori, dall'industria all'agricoltura, dal terziario...

Elezioni comunali a Tempio Pausania, chi sono i candidati sindaco

Politica

Giovanni Addis tenta il bis e si ricandida come primo cittadino. A sfidarlo Andrea...

Ballottaggio elezioni comunali 2026, come e dove si vota: le date

Politica

È in programma domenica 7 giugno dalle ore 7 alle 23, e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle 15, il...

Ue ai 27: "Usate fondi di Coesione per l'energia". Ira delle Regioni

Politica

La Commissione europea apre all’utilizzo dei fondi della Coesione per affrontare la crisi...

Politica: I più letti