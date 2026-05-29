Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro: chi sono

Le onorificenze coprono diversi settori, dall'industria all'agricoltura, dal terziario all'artigianato, ai servizi avanzati. I nuovi insigniti provengono da tutte le principali regioni italiane e da realtà produttive estere
Dall'industria all'agricoltura, passando per l'artigianato e i servizi avanzati, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti di nomina di 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Le designazioni arrivano su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.
I nomi dei nuovi Cavalieri
Tra i nominati figurano:
- Andronaco Vincenzo - terziario, commercio prodotti alimentari - estero
- Coin Roberto - artigianato orafo - Veneto
- Cvetic Marina - agricoltura vitivinicola - Abruzzo
- Da Ros Katia - industria prodotti refrigeranti - Veneto
- D'amico Sabato - industria produzione alimentare - Campania
- Delladio Lorenzo - industria abbigliamento sportivo - Trentino Alto Adige
- Dogliani Matterino - industria costruzione infrastrutture - Piemonte
- Fontana Giuseppe - industria metalmeccanica - Lombardia
- Fontana Sergio - industria farmaceutica e cosmetica - Puglia
- Girondi Giorgio - industria tecnologie di filtrazione - Veneto
- Gozzi Antonio - industria siderurgica - Liguria
- Gritti Gioconda - terziario ristorazione - Lombardia
- Ibba Giangiacomo - terziario grande distribuzione - Sardegna
- Invernizzi Ambrogio - agricoltura produzione lattiero casearia - Piemonte
- Lastrucci Carlo -- industria elettronica - Toscana
- Marsiaj Giorgio - industria componenti auto e spazio - Piemonte
- Moro Elisabetta - industria macchine dosatura - Veneto
- Negro Giancarlo - terziario servizi informatici - Puglia
- Pallini Micaela - industria distilleria - Lazio
- Piraccini Bruno - industria ortofrutta - Emilia Romagna
- Ponti Giacomo - industria alimentare - Piemonte
- Sorbini Alberto - industria produzione integratori alimentari - Lombardia
- Trombetti Marco - terziario informatica - Lazio
- Vitale Giuseppa - terziario commercio al dettaglio alimentare - Sicilia
- Zucchi Patrizia - industria distribuzione energia - Emilia Romagna