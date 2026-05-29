Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro: chi sono

Dall'industria all'agricoltura, passando per l'artigianato e i servizi avanzati, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti di nomina di 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Le designazioni arrivano su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.