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Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro: chi sono

Politica

Le onorificenze coprono diversi settori, dall'industria all'agricoltura, dal terziario all'artigianato, ai servizi avanzati. I nuovi insigniti provengono da tutte le principali regioni italiane e da realtà produttive estere

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Dall'industria all'agricoltura, passando per l'artigianato e i servizi avanzati, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti di nomina di 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Le designazioni arrivano su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. 

I nomi dei nuovi Cavalieri

Tra i nominati figurano:

 

  • Andronaco Vincenzo - terziario, commercio prodotti alimentari - estero
  • Coin Roberto - artigianato orafo - Veneto
  • Cvetic Marina - agricoltura vitivinicola - Abruzzo
  • Da Ros Katia - industria prodotti refrigeranti - Veneto
  • D'amico Sabato - industria produzione alimentare - Campania
  • Delladio Lorenzo - industria abbigliamento sportivo - Trentino Alto Adige
  • Dogliani Matterino - industria costruzione infrastrutture - Piemonte
  • Fontana Giuseppe - industria metalmeccanica - Lombardia
  • Fontana Sergio - industria farmaceutica e cosmetica - Puglia
  • Girondi Giorgio - industria tecnologie di filtrazione - Veneto
  • Gozzi Antonio - industria siderurgica - Liguria
  • Gritti Gioconda - terziario ristorazione - Lombardia
  • Ibba Giangiacomo - terziario grande distribuzione - Sardegna
  • Invernizzi Ambrogio - agricoltura produzione lattiero casearia - Piemonte
  • Lastrucci Carlo -- industria elettronica - Toscana
  • Marsiaj Giorgio - industria componenti auto e spazio - Piemonte
  • Moro Elisabetta - industria macchine dosatura - Veneto
  • Negro Giancarlo - terziario servizi informatici - Puglia
  • Pallini Micaela - industria distilleria - Lazio
  • Piraccini Bruno - industria ortofrutta - Emilia Romagna
  • Ponti Giacomo - industria alimentare - Piemonte
  • Sorbini Alberto - industria produzione integratori alimentari - Lombardia
  • Trombetti Marco - terziario informatica - Lazio
  • Vitale Giuseppa - terziario commercio al dettaglio alimentare - Sicilia
  • Zucchi Patrizia - industria distribuzione energia - Emilia Romagna

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Il Presidente Mattarella ha firmato i decreti di nomina di 25 Cavalieri del Lavoro Prima fila da sinistra: Vincenzo Andronaco, Roberto Coin, Marina Cvetic, Sabato D'amico, Katia Da Ros. Seconda fila da sinistra: Lorenzo Delladio, Matterino Dogliani, Giuseppe Fontana, Sergio Fontana, Giorgio Girondi. Terza fila da sinistra: Antonio Gozzi, Gioconda Gritti, Giangiacomo Ibba, Ambrogio Invernizzi, Carlo Lastrucci. Quarta fila da sinistra: Giorgio Marsiaj, Elisabetta Moro, Giancarlo Negro, Micaela Pallini, Bruno Piraccini. Quinta fila da sinistra: Giacomo Ponti, Alberto Sorbini, Marco Trombetti, Giuseppa Vitale, Patrizia Zucchi. ANSA

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