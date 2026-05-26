"È stato un onore essere ricevuti dal presidente Mattarella al Quirinale, dove gli abbiamo presentato la Ferrari Luce. Questo nuovo modello tramanda nel futuro i valori che rendono la Ferrari riconoscibile in tutto il mondo" ha commentato il presidente della Ferrari, John Elkann, a margine dell'incontro

Al Palazzo del Quirinale è stata presentata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la nuova Ferrari Luce ad alimentazione elettrica. Erano presenti John Elkann, Presidente di Ferrari Spa, Piero Ferrari, Vicepresidente di Ferrari Spa e Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari Spa.

Elkann: "Ringrazio il Presidente per la calorosa accoglienza"

"È stato un onore essere ricevuti dal presidente Mattarella al Quirinale, dove gli abbiamo presentato la Ferrari Luce. Questo nuovo modello tramanda nel futuro i valori che rendono la Ferrari immediatamente riconoscibile in tutto il mondo". Così il presidente della Ferrari, John Elkann, in una nota diffusa dalla Casa di Maranello, dopo l'incontro di ieri al Colle. Con Elkann erano presenti il vicepresidente, Piero Ferrari, e l'amministratore delegato Benedetto Vigna, insieme ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. "È il risultato della passione, della competenza e dell'impegno di tutte le persone Ferrari, coloro che ogni giorno scrivono la storia del nostro marchio. A nome di tutti noi in Ferrari, ringrazio il Presidente per la sua calorosa accoglienza e per il suo incondizionato sostegno ai valori che uniscono il nostro Paese" ha sottolineato Elkann.