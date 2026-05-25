Ferrari Luce, la presentazione della supercar elettrica a Roma. FOTO

Svelata nella cornice della Vela di Calatrava la nuova Ferrari Luce, primo modello elettrico del Cavallino. Questa vettura apre un nuovo capitolo della storia della casa automobilistica modenese, con i suoi 1.050 CV elettrici, l’aerodinamica studiata nei minimi dettagli, interni che uniscono analogico e digitale e una dinamica di guida studiata per essere una vera Ferrari. Prime consegne già entro la fine dell’anno e prezzo da 550.000 euro
A cura di Gianluca Sepe
- Luce. Sul futuro di Maranello, su una nuova era del Cavallino. Il nome della prima full electric della casa automobilistica modenese non poteva che essere unico e distintivo, Ferrari Luce appunto. Una vettura a quattro porte ma sopratutto con spazio per cinque persone, dal cuore EV dotata di tecnologie frutto di un altissimo numero di brevetti
- Lo stile è fuori dagli schemi, frutto del collettivo LoveFrom di Jony Ive, padre per intenderci di McBook e iPhone, sotto la supervisione del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni. Le linee sono semplici e c’è purezza nelle forme, con un attento studio aerodinamico.
- In abitacolo ci sono tanti tasti fisici, con un volante a tre razze solidale con il binnacle. Al centro il touch screen può ruotare con un’apposita maniglia per essere orientato verso passeggero o pilota. Anche i materiali scelti sono unici, con vetro e alluminio a farla da padrona.
- Nel tunnel centrale si alloggia la chiave, realizzata in vetro Corning Gorilla. Ha un apposito display e-ink, simile a quello dei Kindle e può cambiare colore partecipando attivamente alla cerimonia di benvenuto a bordo.
- Sotto pelle ci sono quattro motori elettrici, due per asse, con un’architettura a 800 V e 1.050 CV complessivi in modalità Launch Control. Lo 0-100 si consuma in 2,5 secondi e la velocità massima è di 310 km/h. Batteria da 122 kW e autonomia fino a 530 km.
- E il suono? Quello c’è e non è artificiale. Viene estratto direttamente dalle vibrazioni di alcune componenti, come gli assali e modulato con un concetto simile a quello di una chitarra acustica. Varia a seconda delle posizioni del manettino, intensificandosi in Performance.
- La nuova Ferrari Luce arriverà su strada entro fine anno, con un prezzo a partire da 550.000 euro. Una Rossa pensata per i ferraristi di oggi ma anche e soprattutto per quelli di domani.