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Ferrari Luce, la presentazione della supercar elettrica a Roma. FOTO

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Svelata nella cornice della Vela di Calatrava la nuova Ferrari Luce, primo modello elettrico del Cavallino. Questa vettura apre un nuovo capitolo della storia della casa automobilistica modenese, con i suoi 1.050 CV elettrici, l’aerodinamica studiata nei minimi dettagli, interni che uniscono analogico e digitale e una dinamica di guida studiata per essere una vera Ferrari. Prime consegne già entro la fine dell’anno e prezzo da 550.000 euro

A cura di Gianluca Sepe

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