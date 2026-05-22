Fiat mostra le prime immagini ufficiali della Grizzly, il suv atteso entro la fine del 2026 e destinato ad ampliare la famiglia nata attorno alla Grande Panda. Il modello punterà su prezzi accessibili, abitacolo a sette posti, motori benzina, ibridi ed elettrici, il tutto sfruttando la piattaforma Smart Car del gruppo Stellantis. Due le versioni: standard e Fastback.

Le prime immagini ufficiali della Fiat Grizzly, mostrate durante l’Investor Day di Stellantis, mostrate in una slide da cui abbiamo estratto i due modelli, confermano una doppia declinazione della nuova crossover, una con carrozzeria più tradizionale da Suv familiare e una Fastback con tetto discendente e coda più inclinata. La Grizzly utilizzerà la meccanica della Fiat Grande Panda, ma con passo allungato e plancia specifica. È una scelta industriale coerente con l’impostazione del piano FaSTLAne 2030, dove Fiat figura tra i marchi globali su cui Stellantis intende concentrare investimenti, scala produttiva e potenziale di margine. Il modello dovrebbe arrivare nelle concessionarie entro la fine del 2026 con un prezzo indicativo da circa 25.000 euro.