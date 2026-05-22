Fiat mostra le prime immagini ufficiali della Grizzly, il suv atteso entro la fine del 2026 e destinato ad ampliare la famiglia nata attorno alla Grande Panda. Il modello punterà su prezzi accessibili, abitacolo a sette posti, motori benzina, ibridi ed elettrici, il tutto sfruttando la piattaforma Smart Car del gruppo Stellantis. Due le versioni: standard e Fastback.
Le prime immagini ufficiali della Fiat Grizzly, mostrate durante l’Investor Day di Stellantis, mostrate in una slide da cui abbiamo estratto i due modelli, confermano una doppia declinazione della nuova crossover, una con carrozzeria più tradizionale da Suv familiare e una Fastback con tetto discendente e coda più inclinata. La Grizzly utilizzerà la meccanica della Fiat Grande Panda, ma con passo allungato e plancia specifica. È una scelta industriale coerente con l’impostazione del piano FaSTLAne 2030, dove Fiat figura tra i marchi globali su cui Stellantis intende concentrare investimenti, scala produttiva e potenziale di margine. Il modello dovrebbe arrivare nelle concessionarie entro la fine del 2026 con un prezzo indicativo da circa 25.000 euro.
Fiat Grizzly ibrida ed elettrica
La Grizzly dovrebbe essere proposta con motori a benzina, ibridi ed elettrici, seguendo la logica modulare già vista all’interno del gruppo Stellantis. Per le versioni termiche è atteso il 1.2 turbo nella più recente evoluzione con distribuzione a catena, in configurazione benzina manuale da 101 cavalli e in variante ibrida con cambio automatico, con potenze che potrebbero collocarsi tra 110 e 145 cavalli. L’alternativa a batteria dovrebbe riprendere lo schema tecnico delle cugine Citroën C3 Aircross e Opel Frontera, con motore elettrico da 113 cavalli e batterie da 44 o 52 kWh, per autonomie omologate nell’ordine di poco più di 300 o circa 400 chilometri a seconda dell’accumulatore.